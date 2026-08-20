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富達：美股資金擴大至 AI 以外領域 亞股區域領導力重新洗牌

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，整體而言，美國7月通貨膨脹數據溫和，降低市場對聯準會（Fed）升息的預期。不過，在Fed於9月開會之前，仍有就業及通膨數據等待發布，這些數據仍可能左右Fed的下一步決策。

富達維持偏好風險資產，但各區域分化加劇。在美股方面，資金不再只集中於大型科技與AI相關股票，而是擴大至AI以外領域，開始流向能源、金融及其他傳統產業，價值型股票抬頭。

歐股則受到企業獲利支撐。富達指出，歐股第2季企業財報普遍優於預期，進一步驗證年初以來市場對企業獲利成長的樂觀展望。此外，歐元區製造業採購經理人指數（PMI）持續改善，在經濟活動逐漸改善與企業基本面支撐下，歐股投資吸引力持續提升。

亞股7月大跌以後，富達指出，部分中國網路平台在AI投資熱度降溫之際，反而受惠於資金回流與評價修正。中國半導體產業競爭加劇，則使投資人重新檢視科技企業的獲利能力與估值水平。

美股 亞股 Fed

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