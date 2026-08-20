富達：美股資金擴大至 AI 以外領域 亞股區域領導力重新洗牌

迪士尼前CEO艾格與川普長女伊凡卡的小叔喬許・庫許納在上週宣布，兩人已經買下洛杉磯湖人隊的控制權；這筆交易對球隊的估值達到125億美元。這不僅創下NBA球隊估值的新紀錄，也超越了去年才以100億美元成交的湖人隊，成為職業運動球隊交易價格持續飆升的最新案例。 這究竟是市場瘋狂，還是球隊價值合理重新定位？

2026-08-20 13:00