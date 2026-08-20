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光利息就比軍費還貴 美國債破40兆美元重點一次看

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國財政部公布數據，美國國債規模突破40兆美元大關，凸顯聯邦政府日益沉重的借貸與利息成本。美聯社
美國財政部公布數據，美國國債規模突破40兆美元大關，凸顯聯邦政府日益沉重的借貸與利息成本。美聯社

根據美國財政部今天公布的數據，美國國債規模突破40兆美元大關，凸顯聯邦政府日益沉重的借貸與利息成本。有機構認為如再不進行支出或稅制改革，可能在6年內破50兆美元。

美國財政部每日財務報告顯示，美國國債在8月18日達到40.05兆美元，較2017年的規模增加超過一倍。聯邦債務急遽膨脹是因政府支出超過收入，迫使美國政府借入更多資金來填補財政缺口。

● 債務占美GDP比例持續攀升 10年後達120%

華爾街日報指出，外界普遍預期，美國債務在國內生產毛額（GDP）的占比將持續攀升。根據美國國會預算處（CBO）預估，這項占比10年後將達到120%，30年後很可能升至175%。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）指出，國債規模破40兆美元，預計今年光利息就得支付超過1兆美元。隨政府持續舉債，利息支出占政府總支出的比重越來越高，形成進一步推升債務的複利效應。如今美國每年光付利息就超過國防或聯邦醫療保險（Medicare）的預算。

皮特森基金會（Peter G. Peterson Foundation）執行長皮特森（Michael Peterson）告訴CBS：「很明顯，問題正在加速惡化，因為就像任何債務問題一樣，拖越久不處理，情況就會越糟。許多屆政府和許多屆國會都採取錯誤方向的措施。」

皮特森基金會估計，如果美國不進行支出或稅制改革，國債規模可能在6年內達50兆美元。

● 哪些因素推升聯邦債務

隨美國人口老化，領取社會安全福利及聯邦醫療保險的人數增加，使這些計畫的成本越來越高；與此同時，償付利息因升息而讓政府支出有所增加。淨利息支出2025年接近1兆美元，占美國政府總支出近14%。

另一方面，過去20年來連串減稅措施降低政府收入。國會預算處估計，川普政府去年推動並通過的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill），預計到2034會計年度將使美國國債增加4.2兆美元。

包括2008年全球金融危機及COVID-19疫情在內的重大經濟危機，也都助長國債大幅攀升。

● 房貸、車貸與卡債利率恐全面飆升

皮特森基金會表示，美國約80%國債為國內持有，其中逾2/3持有者是國內貸款機構及聯準會等，其餘則由外國投資人持有。

不斷增加的聯邦債務也可能讓納稅人承受主要衝擊，因為政府為籌措支出所需資金而發行更多國債時，就必須提供更高的殖利率來吸引投資人，這可能進一步推高房貸及其他信貸產品的利率。

皮特森說：「如美國公債殖利率上升，就意味你的房貸利率會上升、汽車貸款利率會上升、信用卡利率也會上升。」

分析師認為美國債務成長不太可能放緩。經濟政策研究中心（CEPR）共同創辦人貝克（Dean Baker）說：「我們正朝錯誤的方向前進。」

● 若AI泡沫破裂或繼續興兵 美財政有全面危機之虞

貝克表示，軍事支出的增加加重美國財政負擔，伊朗戰爭對物價造成的影響也不容小覷。他警告，如果AI泡沫破裂，投資人可能會把資金大量撤出美國。

分析師告訴CBS，持續攀升的聯邦債務可能削弱美國應對未來經濟衝擊的能力。

總部位於華盛頓特區的智庫「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）總裁兼執行長史培林斯（Margaret Spellings）說：「人工智慧（AI）帶來的產業顛覆、經濟衰退、全球戰爭等，都可能迅速讓我們從面臨挑戰跨越到全面危機的地步。」

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