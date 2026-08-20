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貝森特成數十年來最強勢美財長：買日圓、回購公債連環出手

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財長貝森特接連出手干預美債與匯市，被形容為數十年來最積極干預市場的財長。路透
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貝森特（Scott Bessent）近期一連串出人意表的操作，讓華爾街驚覺，這不是一位循規蹈矩的技術官僚。彭博資訊形容，他是數十年來最積極干預市場的美國財長

周三讓市場意外的是，財政部宣布，將10至30年期公債的回購規模至少提高一倍，距離前次公布回購時程才兩周。

曾任美國財政部資深官員、現為研究機構OMFIF副主席兼首席經濟學家的索貝爾（Mark Sobel）指出，貝森特「絕對是個行動派」，讓人聯想到他出身避險基金、曾在索羅斯（George Soros）旗下參與押注英鎊與日圓高風險交易的背景。至於動機，貝森特與川普政府顯然擔心長期殖利率上升。

市場立刻照著貝森特希望的方向移動。10年期美債殖利率盤中下跌約6個基點，30年期殖利率一度重挫近9個基點。

擴大回購規模，名義上是為了改善舊債流動性，而不是壓低新債殖利率；但華爾街普遍認為，貝森特釋出的訊息非常清楚，就是要求市場停止推高殖利率。

沒危機先出手

歷任財長通常是在危機時刻出手干預。美國財政部曾主導2008年金融海嘯紓困、1990年代新興市場救援，以及新冠疫情期間的經濟支持措施。但這次不同。美債並未失序崩跌，這波賣盤一直有序進行，且已持續數月。

顧問公司International Capital Strategies管理合夥人芮迪克（Douglas Rediker）說，即使未見危機導火線，貝森特也要讓所有人知道，他會採取更加積極干預的做法。

貝森特今年已多次打破慣例。財政部8月初暗示，未來可能減少發行長債；7月31日，美國睽違30年出手買進日圓，表面上是支持日圓，實則暗藏玄機：讓日本毋需拋售美債來籌措干預資金，間接減輕了美債賣壓。今年稍早，他要求銀行提供日圓報價，以所謂的「匯率查價」試探市場。

貝森特也曾主導放寬金融海嘯後制定的部分銀行資本規定，希望提高銀行持有美債的能力。他還讓財政部暫緩擴大中長期公債標售規模，儘管多數分析師認為，政府要支應龐大支出，最終仍難免增加發債。

自己打破承諾

貝森特曾公開宣稱自己是「美國公債首席推銷員」，並把美債殖利率視為衡量工作成敗的重要指標。他希望降低美債殖利率，進而壓低房貸及其他借貸成本。

但他靠出其不意的措施撼動市場，顛覆了財政部長期奉行的「定期且可預測」原則。他本人去年11月還在演講中公開為此背書。

諷刺的是，前財長葉倫（Janet Yellen）2023年曾透過調整發債安排，阻升殖利率。貝森特當時批評她動用財政部職權，刺激選前經濟，具政治目的。

難敵赤字與通膨

貝森特的干預作風引來抨擊。布魯金斯研究所資深研究員布魯克斯（Robin Brooks）批評，他沒有處理降低債務、縮小赤字的根本問題，反而試圖操縱殖利率曲線。

蘇黎世保險集團首席策略師米勒（Guy Miller）質疑干預策略的續航力。他說，只要財政部表明決心，干預確實可以生效，但除非解決政府揮霍式的財政政策，否則效果只能維持一段時間。

貝森特之所以急著出手，是因為他的壓低殖利率計畫一直未能奏效。30年期美債殖利率本周突破5.3%，升至近20年高點；平均房貸利率逐漸逼近7%，成為經濟成長與房市復甦的阻力。

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