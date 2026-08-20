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本周關注的半導體股指標亞德諾營收大增40% 展望優於預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞德諾Global Distribution執行長Rob Aarnes本月4日在美國紐約證券交易所（NYSE）敲響開市鐘。路透
亞德諾Global Distribution執行長Rob Aarnes本月4日在美國紐約證券交易所（NYSE）敲響開市鐘。路透

類比晶片大廠亞德諾半導體（Analog Devices，ADI）上季營收及獲利均優於預期，資料中心和工業晶片需求加速成長，第4季展望也高於市場所料。不過，亞德諾股價今年已上漲近40%，財報公布前市場期待很高，加上投資人關注毛利率走勢，股價周三反而下跌0.9%。

截至8月1日止會計年度第3季，亞德諾淨利增至13.4億美元，高於去年同期的5.185億美元；每股盈餘由1.04美元增至2.74美元，也高於市場預估的2.67美元。

調整後每股盈餘為3.45美元，高於去年同期的2.05美元及分析師預估的3.34美元。

營收大增40%至40.2億美元，高於市場預估的39.2億美元。亞德諾表示，成長主要來自資料中心及工業晶片需求。

各事業營收均優於預期。工業晶片營收為19.7億美元，通訊晶片6.545億美元，汽車晶片9.982億美元，消費性產品3.972億美元，其中汽車晶片高於市場預估的幅度最大。

亞德諾第3季調整後毛利率為72.5%，符合預期；調整後營業利益率為50%，高於市場預估的49.2%。

亞德諾預估，第4季營收將介於42億至44億美元，中間值43億美元，高於市場預估的約40.9億美元；營業利益率中間值約42.6%。

第4季每股盈餘預估介於2.99至3.29美元，中間值3.14美元；調整後每股盈餘估計介於3.71至4.01美元，中間值3.86美元，也高於市場預估的3.55美元左右。

亞德諾財務長Richard Puccio表示，第3季各產品及地區需求持續增強，因此公司提出創紀錄的第4季展望。

分析師普遍認為，亞德諾財報利多多於利空，主要營運指標及現金流均表現強勁，第4季展望也明顯高於市場預期。

Jefferies股票交易分析師法伍薩（Jeffrey Favuzza）表示，亞德諾各事業表現全面強勁，汽車晶片高於預期的幅度尤其突出。法伍薩表示，空方真正關注的只有毛利率。市場原已預期毛利率將比前一季下降，但公司展望似乎仍偏低。

分析師指出，近來科技股投資人面對財報時往往偏向看到負面因素。亞德諾業績及展望雖然亮眼，但財報前市場期待已經很高，因而未能推升股價。

亞德諾董事會另宣布，每股普通股將發放1.10美元季度現金股利。

財報 營收 晶片 半導體

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