OpenAI財務長：2027年上市 業務若加速成長可能提前

OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）今天在全體員工大會上宣布，這家人工智慧（AI）公司「將在2027年成為上市公司」，但如果「業務持續加速成長」，可能提前進入公開市場。

CNBC報導，據2名消息人士透露，佛萊爾在會議上表示：「首次公開募股（IPO）不是終點，而是另一個里程碑，也是另一輪募資。我們3月募得1220億美元，這讓我們擁有更大的彈性。」

OpenAI今年6月已向美國證券管理委員會（SEC）秘密提交IPO公開說明書，但尚未公布預計何時上市。OpenAI主要競爭對手Anthropic也已秘密向監管機關提交IPO說明書，並開始與潛在投資人舉行初步會議，以了解市場反應。

佛萊爾告訴旗下員工，即使Anthropic搶在OpenAI之前上市，也不必擔心。

消息人士轉述，佛萊爾說，「如各位所知，我們已秘密提交文件，Anthropic也已提交。他們可能在未來數週公開IPO申報文件，並於9月上市。這沒關係，我們按照自己的步調推進。」

OpenAI目前面臨在IPO前證明其8520億美元估值合理的壓力，投資人也希望更深入了解公司財務狀況。

佛萊爾在會議上展示一系列簡報，內容顯示，OpenAI本季迄今營收年化水準成長35%，企業業務營收年化水準成長50%；其AI程式編寫及生產力工具的每週活躍用戶已達2000萬人。

「華爾街日報」19日晚間報導，OpenAI告訴投資人，公司第2季營收為67億美元，較第1季增加18%；OpenAI近期營收年化水準也已突破400億美元。

另一方面，Anthropic上週末告訴投資人，截至7月底，其營收年化水準已達650億美元，達到去年同期的7倍。Anthropic也公布初步數據顯示，該公司第2季營收為115億美元。

佛萊爾發表上述談話之際，OpenAI近期正經歷一波高層人事異動。這波高層換血已引發部分投資人對管理階層可能陷入混亂的疑慮。

OpenAI營收長德瑞瑟（Denise Dresser）上週離職，她加入公司僅8個月。她離職前2天，另名資深主管萊特凱普（Brad Lightcap）也宣布結束長達8年的任職，並表示將「開創新事業」。此外，OpenAI產品業務主管西莫（Fidji Simo）也因罹患慢性疾病宣布卸下全職職務。

如今，佛萊爾、OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）及總裁布羅克曼（Greg Brockman）等高層肩負起展現公司穩定性的任務。投資人目前已對競爭加劇、成本較低的開放權重模型（open-weight model）採用率上升，以及太空探索科技公司（SpaceX）上市頭2個月股價劇烈波動等因素感到憂心。