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蘋果相機版AirPods影片外洩 但彭博說因量產卡關仍將於明年問世

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
AirPods Pro 3 。美聯社
AirPods Pro 3 。美聯社

蘋果Apple）近日意外流出搭載相機AirPods可能提前問世，不過彭博報導，新產品目前仍將按原訂時程規劃在明年上市。

這款新耳機是蘋果進軍AI穿戴裝置市場的重要產品。彭博5月初曾報導，蘋果原本早就計劃在今年推出，並已於今年春季交由員工進行進階測試。不過，蘋果準備在夏季開始生產時，供應鏈及軟體問題浮現，迫使上市時程延至2027年。彭博6月中旬也曾報導這項消息。

本周，一項Mac電腦軟體更新的開發人員版本，意外出現多款蘋果未來產品的資料，包括相機版AirPods實際運作的影片。

這段由MacRumors率先發布的影片，也證實彭博先前報導，相機版AirPods將採用蘋果「視覺智慧」（Visual Intelligence）功能，透過相機了解周遭物品，並採取相應行動。

蘋果9月iPhone發表會將近，相關影片又出現在即將正式發布的軟體中，不免引發外界猜測，相機版AirPods可能即將亮相。

不過，以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）引述消息指出，蘋果仍在解決產品面臨的問題，相機版AirPods並未列入2026年產品發布計畫。知情人士表示，蘋果仍預期這款耳機將於2027年上市。

相機版AirPods也在社群媒體引發隱私疑慮。部分使用者無法接受蘋果推出可能在他人不知情下錄影或拍照的產品，甚至把這款裝置稱為「變態AirPods」（PervertPods）。

不過，知情人士表示，耳機搭載的是低解析度感測器，並非用來拍攝照片或影片，而是掃描周遭環境，為Siri數位助理及其他AI工具提供現場資訊。

蘋果長期把隱私保護當成主要行銷訴求，也希望避免重蹈Meta智慧眼鏡引發隱私爭議的覆轍。

蘋果開發新款AirPods期間，曾研發兩個版本，內部代號分別為B790及B798。

B790直到最近仍列在2026年產品藍圖中，是以去年推出的AirPods Pro 3為基礎，加裝感測器及AI功能。知情人士表示，流出影片中出現的就是這個版本。B798則是新一代AirPods Pro，同樣搭載相機。

若相機版AirPods最終於明年上市，將和蘋果多款新產品一同在2027年亮相，包括蘋果首款智慧眼鏡。蘋果也曾研發一款可掛在頸部或別在衣服上、配備相機的吊墜，做為AI穿戴裝置策略的一環。

即使相機版AirPods不在今年推出，即將接任執行長的特納斯仍將在上任後頭一個年終購物季推出多項全新類別產品，包括蘋果首款摺疊式iPhone，以及搭載新一代AI版Siri的智慧家庭顯示器。

蘋果還在開發首款觸控螢幕MacBook、智慧家庭監控攝影機、配備機械手臂的智慧顯示器、新款電視機上盒及新版HomePod mini。

蘋果也計劃推出多款換上更快處理器的Mac及新款iPad。相關產品預定從今年秋季至明年底陸續上市。

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