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貝森特突襲美債空頭！但債市的短暫平靜 恐只能撐到9月

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財政部加碼回購長天期公債，消息公布後美債殖利率大跌，美元則跌至3個月低點。美聯社
美國財政部加碼回購長天期公債，消息公布後美債殖利率大跌，美元則跌至3個月低點。美聯社

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）突然加碼回購長債，試圖為承受賣壓的美債市場降溫。消息一出，10年期與30年期美債殖利率大幅下滑，美股、黃金和比特幣齊步上漲，美元則跌至三個月低點。

財政部此番出手暫時壓制了殖利率漲勢，卻難以扭轉美國財政赤字膨脹、政府發債規模攀升，以及AI企業融資需求大增等基本面結構性照題。隨著9月企業發債旺季來臨，長天期美債恐再度面臨考驗。

財政部周三宣布，9月9日至11月4日，將把10至20年期及20至30年期公債的單次回購上限，從20億美元大幅提高到至少40億美元。這距離財政部上次宣布維持回購規模不變，僅相隔兩周，顯示貝森特對長債殖利率攀升及流動性問題開始感到不安。

財政部將買進市場上流動性較差的舊公債，並可能增發短期國庫券籌措資金。這並非政府償還債務，而是透過以短支長的方式，重新調整部分債務的到期期限。

消息公布後，10年期美債殖利率下跌5.7個基點至4.647%，30年期殖利率重挫9個基點至5.196%。債券價格與殖利率走勢相反。

回購規模有限，放空者卻提高警覺

Evercore ISI全球政策與央行策略主管古哈（Krishna Guha）指出，加碼回購可能吸引看中高殖利率的潛在買家進場，並迫使部分放空者回補。投資人未來大舉放空長債前，勢必要顧慮財政部還可能出其不意地出手干預。

經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）說，財政部規劃的回購金額，無論絕對規模或相對於美債淨發行量而言都很小，更像是擴大運用殖利率曲線控制工具的一種試探。

但財政部臨時修改政策，可能削弱發債指引的公信力。Jefferies首席美國經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）直言：「我現在不確定他們說的話有多可信。短期國庫券供給原本就難以預測，如今更是難上加難。」

花旗集團則認為，財政部壓低長期借貸成本的主要代價是美元走弱。美元在回購消息公布後跌至5月中旬以來最低。花旗因此撤銷低配長天期債券的立場，並建議投資人平倉押注殖利率曲線變陡的交易、轉向買進黃金和高殖利率新興市場貨幣，同時放空美元。

債市剛平靜下來，9月就可能再掀波瀾

財政部加碼回購能否真正壓得住殖利率，9月將迎來首場硬仗。

美國投資級企業通常在勞動節後密集發債。Breckinridge Capital Advisors研究共同主管艾佛納（Nicholas Elfner）預估，隨著超大規模雲端業者陸續推出大型融資案，9月企業債發行總額可能上看2,000億美元。

美國投資級企業債今年發行量較去年同期激增38%。美銀策略師預測，2026年全年發行額將改寫歷史新高，達2.1兆美元，其中相當大的比重將在未來數周湧入市場。

科技巨擘正為資料中心和AI基礎建設籌措巨額資金。這些企業發行的債券期限通常較長，部分企業的信用評等甚至高於美國政府，將直接與長天期美債爭奪市場資金。

RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）警告，財政部人為壓低殖利率，可能增添聯準會將通膨壓回2%目標的難度。他批評，貝森特此舉著眼的是短期政治利益，而非真正致力於恢復物價穩定。

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