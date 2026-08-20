巴西亞馬遜河口新油田引關注 專家憂社會與生態代價

巴西近來在亞馬遜河口外海發現石油，引發國內外高度關注。總統魯拉形容這是「巴西的未來通行證」，但專家與環保團體警告，石油收益恐難轉化為全民福祉，甚至可能帶來龐大社會與環境成本。

BBC巴西新聞網報導，前巴西國營石油公司（Petrobras）董事索爾（Ildo Sauer）指出，亞馬遜河口的發現雖「令人振奮」，但仍需多年技術驗證。他批評過去深海鹽層（pré-sal）油田開採未能如承諾般推動教育、醫療與科技發展，警告若不改變分配模式，新發現恐重蹈覆轍。他主張國家應透過更嚴格的公營掌控，將石油收益直接用於社會與經濟建設。

世界自然基金會（WWF）巴西分會分析指出，即便在樂觀情境下，亞馬遜河口石油開採的社會成本仍高於經濟效益。研究顯示，若投入可再生能源，淨效益可達巴西幣478億元（約新台幣2900億元），遠超過石油開採的負面結果。

該組織強調，巴西已是石油淨出口國，並不依賴新邊境保障能源安全，反而可能因延遲能源轉型而面臨「資產擱淺」風險。環保人士也警告，當地生態系統獨特且脆弱，若發生外洩事故，影響恐波及加勒比海與鄰近國家。

CNN巴西新聞網指出，總統魯拉（Luiz Inácio Lulada Silva）今天於公開場合盛讚此一發現，並形容國營石油公司總裁瑪格達．尚伯利亞 （MagdaChambriard）為「石油巨擘」，甚至比喻她「宛如沙烏地阿拉伯女王」。魯拉強調這是巴西的新邊境，並將其與國防工業發展相提並論，顯示政府有意將能源與戰略產業緊密結合。

分析人士認為，石油新發現使巴西再度站上國際能源舞台，但國內辯論也隨之升溫：究竟這是推動國家發展的契機，還是延宕能源轉型的風險，答案仍有待未來數年的技術驗證與政策抉擇。外界普遍認為，這將考驗巴西在能源轉型與經濟發展之間的平衡。