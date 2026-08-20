Fed會議紀錄顯示升息派不只三人 但經濟降溫使9月升息機率降至36%

聯準會（Fed）7月會議支持升息的官員，比正式投下反對票的三人更多。不少決策官員並認為，若通膨未能降溫，可能有必要進一步緊縮貨幣政策。不過，會後公布的零售銷售、就業及通膨數據均顯示經濟動能減弱，使市場預期9月升息的機率由逾70%降至約36%。

Fed周三公布的7月28至29日會議紀錄顯示，「多位與會者認為，若通膨沒有下降，可能有必要緊縮政策」。Fed在會議紀錄中使用「多位」一詞時，通常是指接近19名決策官員的一半，包括沒有利率決策投票權的官員。

聯邦公開市場委員會（FOMC）7月以九票對三票，決定把聯邦資金利率目標區間維持在3.5%至3.75%。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克、明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里及達拉斯聯準銀行總裁蘿根主張升息1碼。

這是2016年來首度有三位官員針對同一政策方向與多數意見相左。三人4月也曾反對在政策聲明中暗示下一步較可能降息。

Fed雖只有12位官員參與利率表決，但共有19位官員出席政策會議。會議紀錄顯示，部分沒有投票權的官員也支持升息。堪薩斯城聯準銀行總裁施密德及聖路易聯準銀行總裁穆薩林會後均表示，若有投票權，也會支持7月升息。

7月會議的主要爭論集中在通膨前景。大多數官員預期，隨著關稅及先前能源價格上漲的影響逐漸消退，通膨今年其餘期間將會降溫；但多位官員也警告，通膨可能持續居高不下。

與會官員認為，通膨前景「極不確定」，美伊戰事再度升高也使情勢更難判斷。勞動市場則大致穩定，勞動供需維持平衡。Fed仍認為經濟穩健成長，資本投資及生產力成長也相當強勁。

聯準會主席華許在會後記者會表示，6月會議以來，市場的名目及實質利率均已升高，顯示即使Fed沒有升息，金融情勢也已自行收緊。

與會官員認為，市場利率上揚，部分反映投資人預期FOMC不久後將採取更緊縮的政策。不過，數位官員仍認為，即使長期利率已經走高，目前金融情勢可能還不夠緊，不足以使通膨回落。

華許在記者會上承認，民眾對物價壓力感到不滿，但也試圖降低市場對通膨迅速回落至2%的期待。他沒有說明什麼情況會促使Fed升息，只表示若決策官員認為基本通膨正在加速，便會傾向緊縮政策，也暗示FOMC可能於明年1月重新檢討通膨目標。

華許的說明未能清楚交代維持利率不變的理由，因而受到批評。投資人隨後大舉出售長天期公債，使殖利率升至近20年高點，可能反映市場對Fed堅守2%通膨目標的信心減弱。

不過，市場通膨預期並未全面大幅升高。一般美債和抗通膨債券所反映的五年期通膨預期僅小幅上升。

7月會議後公布的數據，也減輕Fed升息的壓力。美國7月零售銷售創一年多來最大降幅，消費者減少在網路商店及汽車經銷商消費；核心通膨表現溫和，企業則意外減少就業，先前兩個月的新增就業人數也遭下修。

聯邦資金期貨周三顯示，市場預估Fed 9月升息的機率約為36%，遠低於7月底的逾70%。

會議紀錄還顯示，華許提議把FOMC每年例行政策會議由八次減為六次，約每兩個月舉行一次。他認為，拉長兩次會議的間隔，可累積更多經濟數據，也讓決策官員及幕僚有更多時間思考貨幣政策的長期問題。

Fed今年不會調整會議次數，但若日後採納這項提議，將是央行運作方式的一項重大改變。華許預定下周在懷俄明州傑克森洞全球央行年會發表5月接任Fed主席後的首次演說，市場將密切關注他對通膨及利率前景的最新說法。