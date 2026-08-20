台積電ADR小跌0.3% 台指期夜盤漲302點
台積電ADR周三小跌0.3%，收在412.09美元，較台北交易溢價12.1%。
台指期夜盤收盤漲302點，漲幅0.7%，收在44,802點。台灣加權股價指數周三下跌589.33點，收在44,719.38點。台積電（2330）跌1.6%收在2,350元。
美國股市周三小幅收高。美國財政部宣布把長天期公債買回規模提高至少一倍，帶動美債殖利率大幅回落，紓解高利率對股市價位的壓力；莫德納（Moderna）癌症疫苗試驗成功，股價暴漲近177%，帶動醫療保健股勁揚。不過，聯準會（Fed）會議紀錄顯示多位官員可能支持升息，加上晶片股續跌，使主要指數漲幅收斂。
道瓊工業指數上漲119.65點，漲幅0.2%，收在53,463.05點；標普500指數漲16.22點，漲幅0.2%，收7,707.98點，結束連三個交易日頹勢；那斯達克綜合指數漲41.38點，漲幅0.2%，收在26,331.09點。那斯達克100指數則下跌0.2%，連續四個交易日收低。
費城半導體指數大跌2%。博通和英特爾（Intel）跌幅都在4%以上，邁威爾科技（Marvell Technology）大漲9.9%，該公司表示將協助Google開發需求熱絡的客製化晶片，並給予Google可認購122億美元股權的權利。Alphabet小漲0.2%。
個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）
台積電 TSM 2,633.54 -0.32 2,350.00 12.07
日月光投控 ASX 569.73 -2.06 588.00 -3.11
聯電 UMC 115.80 -1.95 115.50 0.26
中華電 CHT 137.40 +0.23 136.00 1.03
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