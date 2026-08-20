台積電ADR小跌0.3% 台指期夜盤漲302點

聯準會（Fed）7月會議支持升息的官員，比正式投下反對票的三人更多。不少決策官員並認為，若通膨未能降溫，可能有必要進一步緊縮貨幣政策。不過，會後公布的零售銷售、就業及通膨數據均顯示經濟動能減弱，使市場預期9月升息的機率由逾70%降至約36%。

2026-08-20 07:43