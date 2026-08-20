美財部擴大買回長債壓低殖利率 美股小漲 莫德納暴漲177%激勵生技股

美國股市周三小幅收高。美國財政部宣布把長天期公債買回規模提高至少一倍，帶動美債殖利率大幅回落，紓解高利率對股市價位的壓力；莫德納（Moderna）癌症疫苗試驗成功，股價暴漲近177%，帶動醫療保健股勁揚。不過，聯準會（Fed）會議紀錄顯示多位官員可能支持升息，加上晶片股續跌，使主要指數漲幅收斂。

道瓊工業指數上漲119.65點，漲幅0.2%，收在53,463.05點；標普500指數漲16.22點，漲幅0.2%，收7,707.98點，結束連三個交易日頹勢；那斯達克綜合指數漲41.38點，漲幅0.2%，收在26,331.09點。那斯達克100指數則下跌0.2%，連續四個交易日收低。

費城半導體指數大跌2%。博通和英特爾（Intel）跌幅都在4%以上，邁威爾科技（Marvell Technology）大漲9.9%，該公司表示將協助Google開發需求熱絡的客製化晶片，並給予Google可認購122億美元股權的權利。Alphabet小漲0.2%。

台積電ADR跌0.3%，輝達（NVIDIA）跌1%。

美國財政部表示，9月9日起將把每次買回10年以上公債的金額，由目前20億美元提高至至少40億美元。華爾街認為，財政部長貝森特可能已對近日債市拋售及舉債成本升高感到憂心。

美國30年期公債殖利率周二升至2007年來最高後，周三隨10年期殖利率一同回落。10年期公債殖利率下降5.4個基點至4.651%，2年期殖利率則微升0.4個基點至4.178%。

Bianco Research總裁比安科（Jim Bianco）說：「我一直說，Fed開始恐慌時，債券交易員就可以停止恐慌。現在看來，我應該說，貝森特開始恐慌時，債券交易員就可以停止恐慌。」

不過，部分分析師懷疑財政部措施能否持久壓低殖利率，因為買回金額相較於美國7月單月4,320億美元財政赤字仍微不足道。利率長期居高的問題也並未因此消失，若長天期殖利率再度逼近5%，仍可能逐步壓低股票估值，科技股尤其容易受影響。

莫德納和 Merck 表示，兩家公司共同開發的個人化mRNA黑色素瘤疫苗，在後期臨床試驗中成功降低高風險患者癌症復發及擴散機率。莫德納股價暴漲近177%，創歷來最大漲幅；Merck 大漲約13%。

這項結果也被視為mRNA技術歷經疫情後多年挫折的一次重要驗證。標普500醫療保健類股大漲3.5%，創2025年4月來最大單日漲幅及歷史新高；SPDR標普生技ETF漲5.9%，那斯達克生技指數勁揚6.4%。BioNTech在美掛牌股票大漲22%，Novavax也漲10.8%。

Fed公布的7月會議紀錄顯示，決策官員對通膨的疑慮加深。多位官員認為，若通膨未能回落至2%目標，可能有必要升息。Fed當次會議維持利率不變，但12位有投票權的官員中有三人主張升息。

零售股方面，Target調高全年銷售成長預測，股價上漲4.3%，並創52周新高。Lowe’s因大型住宅整修需求降溫而調整全年展望，但股價仍漲2%。雅詩蘭黛縮小虧損，年度獲利展望優於市場預期，股價大漲16.3%。TJX雖調高全年獲利預測，季度業績卻不如預期，股價下跌4.2%；家具業者La-Z-Boy意外轉虧，股價重挫17%。

比特幣漲逾6.8萬美元，創3月來最大單日漲幅。加密幣業界主管預定在白宮與川普會面，市場期待政府釋出利多。Coinbase和Circle均上漲9.6%，Strategy大漲13%。

美元隨美債殖利率回落而走弱，美元指數下跌0.87%，歐元升至1.17美元。黃金大漲123.40美元，每英兩收在4,489.40美元。布蘭特原油報每桶91.62美元，波斯灣石油出口量約為戰前一半，中東供應疑慮仍未消退。