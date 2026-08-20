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美債殖利率回落 美股3大指數小幅收高

中央社／ 紐約19日綜合外電報導

美國政府公債殖利率回落，提振風險偏好，加上疫苗製造商莫德納（Moderna）股價大漲，帶動醫療保健類股走高，美股3大指數今天小幅收高。

道瓊工業指數上揚119.65點或0.22%，收報53463.05點。

標普500指數揚升16.22點或0.21%，收在7707.98點。

那斯達克指數上漲41.38點或0.16%，收26331.09點。

費城半導體指數下跌254.24點或2.12%，收11738.23點。

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