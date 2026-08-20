美債殖利率回落 美股3大指數小幅收高

美國證管會（SEC）18日提出一套新的加密資產監管架構，旨在使特定加密貨幣公司及相關發行案，獲得證券法規的豁免，讓業者更容易發行代幣及籌集資金。這是美國總統川普政府上台後，首度採取重大行動，準備為加密產業量身制定業界長期爭取的監管規則。

2026-08-20 02:17