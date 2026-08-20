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Alphabet 發「袋鼠債」 殖利率衝高
Google母公司Alphabet首次在澳洲發行澳幣債券（俗稱「袋鼠債」），其中最長的20年期債券殖利率接近7%，創下該公司最高發債殖利率，凸顯全球超級雲端服務商對資金的龐大需求，在全球各地推升融資成本。
Alphabet 19日發售55億澳幣（39億美元）債券，有3年、5年、10年和20年期。根據主導發債的澳盛銀行發出的一份電子郵件，20年期債券的殖利率為6.98%。澳盛表示，Alphabet這次發袋鼠債吸引180億澳幣的超額認購。
Alphabet的發債成本這麼高，與該公司本身的信用狀況關聯度較低，主因是本周全球債市殖利率升到數十年高點。債市投資人看著通膨復熾，政府和科技巨擘大量融資，擔心市場能不能吸收整體債券供應，相關疑慮推高了融資成本。標普全球給Alphabet的信用評等是第二高的等級。
科技巨擘估計今年仍將會籌資數千億美元，支持他們的人工智慧（AI）宏圖。
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