意外！美國擴大回購長債 操作規模至少增一倍

美國財政部19日意外宣布，將把10年至30年期的長期國債的回購操作規模至少提高一倍到40億美元，執行時間為9月9日至11月4日。債市壓力頓時獲得紓解，美債殖利率應聲從高點下跌。DXY美元指數一度跌破99，現貨金價大漲3%。

前一天包括美國在內的全球主要國家，長期債券全面遭到大舉拋售，30年期美債殖利率一度升抵5.324%，是2007年來最高，10年期殖利率也盤旋於4.7%，逼近2025年初以來高點。日本和英法德等國的長債同樣遭遇沉重賣壓。

30年期美債殖利率走勢

美公債殖利率18日稍晚開始回落，收盤降至5.284%，但仍比6月底高近40個基點；10年期公債殖利率也降至4.706%。30年期公債殖利率19日早盤跌破5.2%，一度報5.185%。

美國財政部19日表示：「提高回購操作規模，反映出財政部希望為較長期限的名目公債，提供更強的流動性支持。」

Natixis北美美國利率策略主管布里格斯表示：「關鍵在於時機。在我看來，這絕非偶然，因此更重要的是它釋放出的信號。如果殖利率升得太高，財政部會設法加以應對，而現在我們也知道了哪些水準會令其感到壓力。」

全球債市連兩天遭拋售，中東戰事推高油價、政府債務膨脹、AI業者大舉發債，加上聯準會（Fed）政策前景不明，使全球同步承壓。各國雖面臨不同問題，背後卻有相同的結構性壓力。政府財政赤字居高不下，地緣政治紛擾增加能源供應及通膨風險，科技巨擘又為興建AI資料中心大量舉債，與各國政府爭搶市場資金。

經濟持續展現韌性，也是殖利率難以下降的重要原因。過去市場認為，目前利率已高到足以大幅壓抑經濟，但企業獲利仍然強勁，股市也接近歷史高點。PGIM全球債券主管提普認為，這波變化基本上是利率「正常化」，可能代表2008年金融危機後的超低利率時代已經結束。

市場認為，這些因素短期內都難以消退，美國10年期公債殖利率能否守在5%以下，將成為債市及其他金融資產後市的關鍵。

美國財政問題尤其受到關注。美國債務規模已接近40兆美元，公眾持有的聯邦債務約相當於國內生產毛額（GDP）的100%，逼近二次世界大戰後紀錄。聯邦政府每5美元收入中，已有近1美元用於支付利息。

過去半世紀，美國聯邦利息支出平均占GDP的2.1%。美國國會預算處（CBO）預估，今年將升至3.3%，2036年進一步達到4.6%。不過，這項預測假設10年期公債殖利率為4.1%，遠低於目前的約4.7%；若各天期利率均比預估高0.1個百分點，預測期間的淨利息支出將累計增加3,790億美元。

凱投宏觀首席市場經濟學家高特曼說，殖利率急升顯示投資人逐漸失去容忍政府揮霍財政的耐性。