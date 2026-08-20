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歐洲通膨效應 儲蓄率上升
英國金融時報（FT）分析發現，歐洲國家約八成家庭此刻比新冠肺炎疫情期間還用力儲蓄，設法保有更多現金以因應一連串危機。
分析數據凸顯出，歐陸諸國成長面臨一大挑戰：經濟學家警告，能源危機加劇和通膨竄升，將導致許多消費者更使勁存錢。歐元區7月通膨率達2.9%，比一年前水準大幅升高。許多家庭試圖建立財務緩衝，但諷刺的是，通膨不僅侵蝕購買力，還貶抑存款的實質價值。
根據歐盟執委會消費者調查，儲蓄意向仍高於疫前水準，消費者信心卻低迷不振。疫情期間歐洲儲蓄率暴增，反映封鎖抗疫期間消費者支出陡降。
對照下，2026年第1季歐元區毛儲蓄率—未花在產品與服務上的可支配所得占比—達到14.3%，遠高於疫前五年均值12.5%。歐盟統計局和英國國家統計局的資料也顯示，今年首季18個歐洲國家中，有14國儲蓄率高於疫前。美國儲蓄率則比疫前低。
ING首席經濟學家布洛姆說：「家庭消費持續對美國經濟提供相對強勁的支撐，對產品與服務的需求都很紮實。歐洲家庭則仍較謹慎，儲蓄增加反而拖累消費。」
另一大不同點是，與美國相比，歐洲大型經濟體的消費者對股市直接投入程度較低，這意味對股票估值上漲帶動的財富效應也較無感。
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