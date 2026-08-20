SK海力士喊買290億美元庫藏股 緩解投資人對AI支出能否延續疑慮

記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）19日宣布，將買回40兆韓元（290億美元）的庫藏股，以緩解投資人對人工智慧（AI）支出可否延續的疑慮。

彭博資訊報導，根據SK海力士公布的監管文件，將於8月20日至11月19日，買回並註銷多達2,400萬股的股票。該公司一個月前在美國掛牌上市，籌得265億美元，反映在全球AI榮景下龐大的資本支出需求。不過，近來因擔心AI硬體支出曇花一現而掀起的科技股跌勢，該公司也未能倖免。

SK海力士也指出，會透過股票回購、註銷及股利等方式，把股東回饋總額目標從原先「累計自由現金流的50%以內」提高至「50%以上」。

eToro分析師吉爾伯表示：「SK海力士大規模實施庫藏股，不僅是藉此發出強力訊號，也回應投資人的呼籲，即善用日益增加的現金，並增加股東報酬。」

美國晶片股18日重挫，拖累亞洲科技股19日跟進大跌。南韓大盤指數Kospi終場收盤重挫5.8%，三星電子、SK海力士分別大跌7.82%、9.75%。不過，SK海力士ADR在美股19日早盤大漲約4%，反映投資人正面看待其庫藏股計畫。若以發行價計算，SK海力士ADR已漲9%。

分析師表示，19日宣布的這項措施，部分也是為了安撫南韓散戶。此前SK海力士決定為美國掛牌發行新股，而非使用現有庫藏股，導致南韓股東持股遭到稀釋，引發散戶不滿。該公司表示，正考慮今年公布額外的股東回饋方案，其中可能包括發放特別股息。

如今，SK海力士已吸引一批投資人交易估值較高的美國ADR，同時也買回並註銷估值較低的南韓本地股票，以支撐本地股價。截至19日收盤，其ADR相較南韓上市股票約有40%的溢價。

里昂證券南韓研究主管拉納表示：「SK海力士可能希望結束本地股票長期遭低估的情況，期待發行ADR也能帶動普通股整體估值上升。由於種種原因，這件事並未發生，但這次的庫藏股措施，將有助於平息南韓散戶投資人的批評。」