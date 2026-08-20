聽新聞
0:00 / 0:00

加國50%關稅 美政府延三天實施

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

川普政府在華府進行關鍵談判後，同意把價值數十億美元加拿大商品的50%關稅延後三天實施。

美國對加拿大加徵50%關稅原定美東19日生效，結果美國總統川普18日深夜在社群媒體發文說，由於美國和加拿大「已達成協議，但仍須完成相關文件」，因此決定暫緩關稅。

這項宣布顯示，美加這兩個長期盟邦的緊張關係有所進展。兩國去年雙邊貿易額接近9,000億美元，也可望推動正在進行的美墨加協定（USMCA）檢討。

白宮7月時宣布，將依據從未正式動用的1930年《關稅法》第338條款，對冰球用具、啤酒、牛奶和膠合板等加拿大商品加徵關稅。這項條款允許總統對被認定歧視美國商業活動的國家，課徵最高50%關稅。

關稅原定8月19日生效，美方先前預留30天談判期，企圖迫使加拿大讓步。加拿大首席貿易談判代表及內閣部長上周末留在華府，設法敲定協議。川普還表示，已遭取消的Keystone XL輸油管計畫「可能起死回生」。

美國的貿易措施已在加拿大引發廣泛反彈。汽車業待遇是談判主要膠著點。加拿大希望美方延後實施第338條款關稅，並放寬現行汽車及鋼鐵關稅；川普政府則要求加拿大停止抵制美國酒類產品、撤銷其他報復措施，並擴大放寬美國乳製品進口。卡尼表示，加拿大將保留所有反制選項，包括採取關稅報復。

關稅 川普 USMCA

延伸閱讀

美加關稅大限在即談判陷僵局 墨擬加碼限陸進口爭取美墨加協定續約

美加50%關稅午夜生效在即 卡尼與川普通話拚協議

美備戰期中選舉 日憂川普擴大施壓要求多分攤駐軍費

經濟日報社論／台灣不能再做洗產地的沉默共犯

相關新聞

信心動搖 美債殖利率創19年新高

全球債市遭到拋售，美國卅年期公債殖利率十八日漲至百分之五點三，創二○○七年來最高，十年期殖利率也盤旋於百分之四點七，逼近二○二五年初以來高點。中東戰事推高油價、政府債務膨脹、人工智慧（ＡＩ）業者大舉發債，加上美國聯準會政策前景不明，均使美債承受壓力。

SK海力士喊買290億美元庫藏股 緩解投資人對AI支出能否延續疑慮

記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）19日宣布，將買回40兆韓元（290億美元）的庫藏股，以緩解投資人對人工智慧（AI）支出可否延續的疑慮。

美監管加密資產擬開善門 證管會提特定公司及相關發行案可獲法規豁免

美國證管會（SEC）18日提出一套新的加密資產監管架構，旨在使特定加密貨幣公司及相關發行案，獲得證券法規的豁免，讓業者更容易發行代幣及籌集資金。這是美國總統川普政府上台後，首度採取重大行動，準備為加密產業量身制定業界長期爭取的監管規則。

日本中產階級購買力下滑

儘管日本中產階級已連年加薪，但稅額和社會安全支出提高，卻使他們的實質可支配薪資和購買力嚴重下滑。

加國50%關稅 美政府延三天實施

川普政府在華府進行關鍵談判後，同意把價值數十億美元加拿大商品的50%關稅延後三天實施。

歐洲通膨效應 儲蓄率上升

英國金融時報（FT）分析發現，歐洲國家約八成家庭此刻比新冠肺炎疫情期間還用力儲蓄，設法保有更多現金以因應一連串危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。