加國50%關稅 美政府延三天實施

川普政府在華府進行關鍵談判後，同意把價值數十億美元加拿大商品的50%關稅延後三天實施。

美國對加拿大加徵50%關稅原定美東19日生效，結果美國總統川普18日深夜在社群媒體發文說，由於美國和加拿大「已達成協議，但仍須完成相關文件」，因此決定暫緩關稅。

這項宣布顯示，美加這兩個長期盟邦的緊張關係有所進展。兩國去年雙邊貿易額接近9,000億美元，也可望推動正在進行的美墨加協定（USMCA）檢討。

白宮7月時宣布，將依據從未正式動用的1930年《關稅法》第338條款，對冰球用具、啤酒、牛奶和膠合板等加拿大商品加徵關稅。這項條款允許總統對被認定歧視美國商業活動的國家，課徵最高50%關稅。

關稅原定8月19日生效，美方先前預留30天談判期，企圖迫使加拿大讓步。加拿大首席貿易談判代表及內閣部長上周末留在華府，設法敲定協議。川普還表示，已遭取消的Keystone XL輸油管計畫「可能起死回生」。

美國的貿易措施已在加拿大引發廣泛反彈。汽車業待遇是談判主要膠著點。加拿大希望美方延後實施第338條款關稅，並放寬現行汽車及鋼鐵關稅；川普政府則要求加拿大停止抵制美國酒類產品、撤銷其他報復措施，並擴大放寬美國乳製品進口。卡尼表示，加拿大將保留所有反制選項，包括採取關稅報復。