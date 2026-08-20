日本中產階級購買力下滑

儘管日本中產階級已連年加薪，但稅額和社會安全支出提高，卻使他們的實質可支配薪資和購買力嚴重下滑。

據日媒分析總務省所做的家庭支出調查，日本去年所有家庭經通膨調整後的實質薪資，比新冠疫情前的2019年平均下滑2%，但年收入介於500萬至600萬日圓（3.14萬至3.77萬美元）的中產階級家庭，跌幅卻超過10%，低收入家庭跌幅更甚至超過20%。

年收500萬至550萬日圓家庭的實得薪資下滑14.6%、550萬至600萬日圓家庭則下滑11.9%。據去年的全國調查，日本家庭的平均收入為575萬日圓，且平均每戶家庭人數只有約兩人。

中產階級的實質消費支出也比疫前下滑約10%，但在基本必需品的支出卻未受太大影響。食品支出的變動範圍從下滑0.3%至增長0.7%；水電瓦斯支出則僅下滑1.5%至4.3%。

不過，花在學習和娛樂服務上的支出，卻銳減了12.6%至23.1%；即使是在年收600萬至1,200萬日圓的高所得族群，這類支出也下滑約20%。

名目薪資的上漲可能導致某些家庭被提高到更高的課稅級距，導致稅額支出變高。有些國家會根據通膨自動調整課稅級距，例如美國。但日本在經歷多年通縮之後，稅制和社會保險結構尚未修改成隨物價調整。

日本生命基礎研究所經濟學家齋藤太郎表示，「即使實質薪資因為加薪改善，如果稅制和社會安全系統沒有隨之調整，個人消費就很難強勁復甦」。

高市早苗政府正優先推動調降消費稅和提供中低收入階級福利，以解決民眾負擔能力問題。

但跨黨派的社會安全國民會議卻未能對可退稅稅收抵免的機制做出結論。日本最大企業遊說團體經團連的資深幹部表示，「改革整體社會保險系統的討論已被擱置」。