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美柴油價格急漲重擊經濟 加重川普政治壓力

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國柴油價格一度升至每加侖5.47美元，逼近歷史高點。海灣石油首席能源顧問柯洛查表示，這已是一場「無聲的危機」，就像一拳拳打在美國經濟腹部。路透
美國柴油價格一度升至每加侖5.47美元，逼近歷史高點。海灣石油首席能源顧問柯洛查表示，這已是一場「無聲的危機」，就像一拳拳打在美國經濟腹部。路透

被視為經濟命脈的柴油價格近期急遽上揚，相關衝擊正席捲美國經濟。柴油零售價本周升至每加侖5.47美元，逼近5.82美元的歷史高點。美伊戰爭與俄烏戰事壓縮全球供應，推高運輸、農業與企業成本，漲價壓力恐轉嫁給消費者，在11月期中選舉前再次推升通膨。

過去一個月柴油價格上漲8%。柴油與原油之間的裂解價差近期創下新高，18日約為每桶100美元，超過2025年平均值的三倍，反映供應缺口持續擴大。

燃料通膨也引發美國公債賣壓，使殖利率升至多年高點，進一步推高一般民眾的借貸成本。金融時報（FT）民調顯示，多數選民認為自己在川普執政下處境變差，柴油漲價可能加重川普政府面臨的政治壓力。

海灣石油（Gulf Oil）首席能源顧問柯洛查（Tom Kloza）表示，這已是一場「無聲的危機」，就像一拳拳打在美國經濟腹部，影響可能相當劇烈。

伊朗戰事爆發以來，德黑蘭與華府限制船運通過荷莫茲海峽、空襲摧毀中東能源設施。再加上烏克蘭無人機攻擊俄羅斯煉油廠，壓縮俄國產量並迫使莫斯科限制出口。

Energy Aspects的坎貝爾表示，中東與俄羅斯大量煉油產能停擺，加上中國出口減少，美國已成為全球的最後供應者。美國煉油廠雖然滿載運轉，出口量也創下紀錄，但庫存持續下降，這種供應規模難以維持。

白宮已協調各國釋出創紀錄規模的戰略儲備，並解除對伊朗與俄羅斯原油運輸的制裁。白宮官員表示，目前沒有考慮限制燃料出口。

柯洛查警告，如果再有戰爭、維修、事故，或颶風再次造成供應中斷，柴油價格可能突破每加侖6美元，甚至上探7美元。

柴油用量難以削減，漲價又正值家庭準備冬季取暖、零售商為假期備貨及農民準備收成之際，美國全國黑人農民協會（NBFA）創辦人博伊德表示，柴油與肥料成本激增，許多農民快要無力償還貸款，農場可能遭到法拍。

至於美伊方面情勢，美國總統川普數周以來一直試圖促成與伊朗的正面進展，但成效有限，18日似乎改採新做法。一名美國官員表示，川普已要求政府高層特使停止與伊朗對話。此外，一名知情人士表示，白宮官員最近已向政治盟友傳達策略轉變，從「盡快重擊伊朗」轉為逐步「扼殺他們」。

CNN 18日報導，川普也不再重申6月簽署的停火協議破裂以來一再宣稱的談判進展順利、新協議即將達成，而是宣布目前完全沒有任何外交接觸。

他在Truth Social寫道：「目前沒有與伊朗進行或安排任何會談或對話，海上封鎖仍然全面有效並持續實施。荷莫茲海峽已經開放並正常運作。所有水雷都已移除或引爆。」

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