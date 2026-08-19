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輝達H200 北京少量放行

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

北京已允許輝達（NVIDIA）少量H200圖形處理器（GPU）輸入中國大陸，協助國內主要AI業者追趕美國同業。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，字節跳動和騰訊近幾周各取得約1萬個H200處理器，另有少數大陸科技業者可能很快獲准進口同樣數量的H200。

美方雖已准許個別中國大陸業者採購最多10萬個H200，但北京為扶植本土晶片業者，希望這些公司將大部分H200留在大陸境外。

除少量H200獲准輸入中國外，主管機關也告訴企業，可把相關處理器運往香港使用。香港是中國大陸關境以外的獨立關稅區，美國核發的許可證也允許H200運往中國大陸及香港。

不過，香港缺乏足夠的資料中心容納這些晶片。受到電力供應限制，相關容量短期內也難以大幅增加。

知情人士透露：「這是兩難。每家公司都需要這些晶片，卻找不到在香港使用的辦法。業界希望管制能逐步放寬。」

知情人士表示，輝達目前H200庫存約有50萬個，主要準備供應大陸客戶，但受到北京限制，銷售一直受阻。

聯想在內部分輝達合作夥伴上周已通知中國大陸客戶，可恢復訂購搭載H200的產品。這些業者把輝達晶片和中央處理器（CPU）及其他網路設備整合後，組成AI伺服器銷售。

不過，採購仍須另外提出申請，並由中國大陸國家發展和改革委員會審核。

大陸主管機關近來已開始放寬美國晶片進口限制，確保主要AI開發商能繼續訓練先進模型。

H200 輝達 北京

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