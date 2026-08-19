美股早盤／美財政部加碼買債 費半仍跌、但邁威爾飆10%

美國財政部出乎意料宣布，將擴大購買長天期公債，以制止長債殖利率的漲勢，激勵美國19日早盤股債齊揚，三大指數同步走高，但費半仍跌。

道瓊工業指數早盤上漲0.2%，標普500指數漲0.3%，那斯達克指數漲0.1%，費城半導體指數挫低0.5%。

台積電ADR與輝達遊走平盤。

財政部兩周前才公布本季的公債回購計畫，但19日表示回購行動的援助規模，將至少增加一倍，涵蓋10年期到30年公債。美債價格聞訊全線攀升，30年期公債殖利率下挫9個基點至5.2%；債券殖利率與價格呈反向走勢。

Natixis的美國率策略主管布格斯說：「這並非意外，我認為關鍵在於釋出的訊息是，若殖利率漲太多，財政部會試著對抗，如今我們知道疼痛點在哪裡。」

債市投資人憂慮通膨、政府負債過多、AI借貸，使得長債殖利率生至十多年高點。財政部行動釋出明確訊號，美國想壓低借貸成本。

個股方面，邁威爾（Marvell）宣布，給予Google認股權證，可購買價值約121.8億美元的邁威爾股票，以助該公司替Google研發客製化晶片。邁威爾大漲10%，但Google母公司字母下跌0.7%。

記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）宣布，將買回40兆韓元（290億美元）的庫藏股，該公司ADR上揚2%。

藥廠莫德納和Merck的個人化皮膚癌療法，在後期實驗中有助減少黑色素瘤復發，激勵莫德納噴高99%。