快訊

美科技巨頭帶頭反彈 台指期夜盤大漲、收復45K大關

曾登輝達生態系背版 黃仁勳愛店分店熄燈！店面高掛布條出售

檢約談7人！三總器捐系統涉偽造文書 2人各10萬交保其餘請回

聽新聞
0:00 / 0:00

債市賣壓會擊沉美股嗎？技術分析師：5跡象顯示拉回後將蓄勢反攻

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
受美國長債殖利率竄升影響，美股標普500指數18日收跌。路透
受美國長債殖利率竄升影響，美股標普500指數18日收跌。路透

美國債市賣壓急湧、長債殖利率陡升，令美股投資人不安。但華爾街技術分析師依據五大跡象研判，債市動盪不至於掀起美股「長期賣壓」，任何回檔可能既淺而短。

美國長期公債殖利率近來竄升（意味債券價格下跌），反映投資人對通膨、政府支出、企業大舉發債為人工智慧（AI）基建投資籌錢的顧慮。公債殖利率上揚給股市帶來的一大威脅，是可能以更高的收益率和投資人認為較低的風險，從股市吸走資金。

MarketWatch報導，Fundstrat首席市場技術分析師紐頓（Mark Newton）則舉出下列五個跡象，認為美股不至於面臨「漫長的賣壓」：

一、道瓊工業指數是他所謂的「最弱環節」，是美股主要指數中最先跌的，過去九個交易日有七天收黑。但紐頓指出，道指已來到結構性的關鍵支撐區間--7月高檔價位與8月初突破點交會之處。

而且，道指回溯至3月的上升趨勢格局尚未被破壞，因此他預期，道指本周可望觸及短線底部，率先其他主要指數止跌，並且奔向歷史新高峰。

二、即使主要指數下跌，大多數股票仍維持不墜，這顯示市場廣度（上漲家數相對於下跌家數）有「韌性」。紐頓舉例說，用來衡量市場廣度的羅素3000麥氏綜合指標，此刻正位於6月頂峰附近，雖然橫向移動，但未往下栽。若猛然下墜，通常預示美股跌幅將更深重。

紐頓指出，至今仍力守在50日和200日移動均線之上的個股，所占比率「皆高於55%」，其中高於200日線的個股占比更達到65%左右。他說：「三分之二的股票高於長期均線，這樣的市場底下並未分崩離析，無論指數在某一特定交易日發生何事。」

三、此刻也尚未出現信用問題。他指出，iBoxx $投資等級公司債ETF，相對於道富SPDR彭博高收益債券ETF的比值，並未呈現下滑。他說：「高收債表現若是超越投資級債券，是一種承擔風險（rish-on）訊號。這個比值仍接近2022年以來的低檔，並未翻升。」

四、再檢視市場波動率預期，亦即「芝加哥商品期貨交易所波動率指數」（Cboe VIX）與「VIX波動率指數」（VVIX）之間的關係。VIX俗稱美股「恐慌指數」，常用來衡量美股標普500波動率；VVIX則是衡量VIX本身波動率的指標。

紐頓說，美國股市承受極大壓力時，通常「VIX相對於VVIX」的比值會竄升，但此比值目前僅0.17而已。他說：「除非那項比值真的飆升，否則我認為，美股任何回檔幅度都將是既淺且歷時短暫。」

五、金融股仍穩如泰山。紐頓說：「金融股是股市第二大類股，在風險規避（risk-off）潮真的來襲時往往也最先不支倒地。但現在情況相反。」

他說：「為何金融股仍屹立不搖？殖利率曲線陡峭化是關鍵。」他指出，市場利率緩緩攀升，對金融股是利多而不是威脅，跟公用事業股和不動產投資信託（REITs）的情況截然不同。長債殖利率升得比短債快速，就形成殖利率曲線陡峭化。

紐頓提醒投資人不應完全卸下防備，必須持續緊盯長債殖利率、油價的後續發展，並觀察科技股會不會進一步失守才剛收復的夏季失土。夏季晶片股暴跌，導致美股大跌一波。

他說：「重點是，我喜歡把這次回跌看作是機會，而不是警訊。我預期美股會反攻，並攻上新高。然後形成起伏加劇的震盪期，直到9月。」

債市 美股 技術分析 公債殖利率 華爾街

延伸閱讀

美債殖利率走揚 AI高期待反成壓力 費半重挫5%拖累美股

金融危機前兆？債市閃現2007年警訊 「聰明投資人」這麼看

美股早盤／AI發債搶錢！美長債殖利率衝19年高點 費半瀉3%

美公債賣壓未完 10年期殖利率5%成全球金融市場關注防線

相關新聞

富貴險中求！這國深陷戰火 債券報酬率卻狂飆150%

投資人正大力押注烏克蘭，並在債券市場賺進一些最為可觀的報酬。

莫德納癌症疫苗重大突破 試驗見效激勵盤前股價狂飆近107%

藥廠莫德納和Merck的個人化皮膚癌療法，在後期實驗中有助減少黑色素瘤復發，激勵莫德納在19日美股盤前股價一度大漲近107%，Merck股價也寫歷史新高。

黃仁勳營造老師形象 在社群媒體與粉絲溝通+解讀AI產業趨勢

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近來在社群媒體舞台上愈來愈活躍，自7月加入X平台以來，他談論了晶片老化、人工智慧（AI）基礎建設融資，以及開源AI模型等議題。但相較於其他一些科技業領袖的直言不諱，黃仁勳比較喜歡用解釋的方式闡述問題。

對手變夥伴！昔傳「滅台」戰略 AI使台灣成為南韓通美廊道

台灣與韓國數十年來為爭奪數位時代關鍵技術霸主地位陷入激烈競爭，如今，隨著雙方競相供應全球最熱門商品之一的人工智慧（AI）...

債市賣壓會擊沉美股嗎？技術分析師：5跡象顯示拉回後將蓄勢反攻

美國債市賣壓急湧、長債殖利率陡升，令美股投資人不安。但華爾街技術分析師依據五大跡象研判，債市動盪不至於掀起美股「長期賣壓」，任何回檔可能既淺而短。

中東局勢惡化無解…科技股領跌 亞股追隨華爾街走弱

受到美債殖利率飆升、油價上揚、通膨頑強，以及達成重新開放荷莫茲海峽協議希望渺茫等因素衝擊，科技股今天再度遭遇重挫，亞洲股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。