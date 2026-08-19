莫德納癌症疫苗重大突破 試驗見效激勵盤前股價狂飆近107%

藥廠莫德納和Merck的個人化皮膚癌療法，在後期實驗中有助減少黑色素瘤復發，激勵莫德納在19日美股盤前股價一度大漲近107%，Merck股價也寫歷史新高。

莫德納的mRNA疫苗，搭配Merck的免疫療法Keytruda，能明顯延後黑色瘤的復發時間，也能降低這種癌症蔓延到身體其他部位的風險。

莫德納在19日盤前一度噴高近107%，隨後漲幅縮小至94%。Merck也一度跳高8.2%至146.21美元，寫歷來新高，但之後漲幅收窄來到144.29美元。

這是mRNA癌症療法在後期試驗中首次報喜，為兩家公司帶來喘息空間，同時也表示讓莫德納在新冠疫情時期揚名全球的技術，可望有新發展空間。另外，Merck暢銷藥Keytruda專利即將到期，新療法將提供未來成長的新市場。