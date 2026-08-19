快訊

下周沖繩旅遊注意！沙德爾颱風恐直撲日本 不排除這天後靠近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

升息警報暫緩引爆資金潮 外資回補台韓兩大科技股市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
亞股資金流向。(資料來源：Bloomberg，玉山投信整理)
亞股資金流向。(資料來源：Bloomberg，玉山投信整理)

美國9月升息警報暫緩，全球資金上周重回成長股及科技股外資也重回台韓兩大股市。玉山投信指出，台韓雙雄上周同步吸引外資買超，淨買超台股逾54億美元，韓股也進帳接近42億美元，東協市場僅泰國淨買超0.13億美元，其餘市場皆出現小幅賣超，印度股市呈現近3億美元的資金淨流入；2026年以來，南韓依舊是外資提款最多的市場，淨流出仍超過1千億美元，台股亦淨流出378億美元。

玉山投信分析，AI相關投資需求持續擴張，成長動能主要集中於AI硬體及半導體供應鏈相關國家與地區，相關獲利數據支撐台韓等股市表現；相較之下，非科技導向國家及傳統產業的景氣復甦力道仍相對溫和，反映全球經濟與產業發展呈現明顯的區域與產業分化現象，強弱格局依舊鮮明。

外資 科技股 韓股 台股

延伸閱讀

韓股基金外資回來了 三檔商品單周漲逾6.8%

印度、越南股 長線動能強

外資提款近尾聲 估值修復可期

反彈滿足 好股盤整見真章

相關新聞

金融危機前兆？債市閃現2007年警訊 「聰明投資人」這麼看

債券市場本周又再次向投資人發出警訊。隨著美國與伊朗為期60天的停火協議正式破裂，美國公債殖利率攀升至新高。荷莫茲海峽問題無解，還看不到美伊能簽下和平協議。

全球晶片股跌勢加深 公債殖利率飆升干科技股何事？分析師全說了

全球半導體股跌勢19日加深，因全球公債殖利率衝高和地緣政治不確定性增濃，投資人風險胃納急遽縮小，轉為「風險規避」模式。

爆量多到困擾！太平洋黑鮪資源強勢復甦 各國同意放寬漁獲25％

日、韓、美等10個國家與地區昨天就太平洋黑鮪捕撈配額重新展開線上協商，各方最終達成共識，2027年起將中西太平洋30公斤...

客戶搶不到台積產能…傳三星受惠 晶圓代工價調高15%

台積電的先進製程訂單滿載，搶不到產能的客戶轉而下單給三星電子，傳出三星在供不應求下，調漲部分先進製程的新訂單價格，漲幅最高達15%。

甲骨文資料中心「氣管」計畫遭拒 決定改道再拚

甲骨文（Oracle）為運作人工智慧（AI）資料中心而計劃鋪設的天然氣管線，在原先計畫被新墨西哥州監管機關拒絕後，已決定改道。

富貴險中求！這國深陷戰火 債券報酬率卻狂飆150%

投資人正大力押注烏克蘭，並在債券市場賺進一些最為可觀的報酬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。