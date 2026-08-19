升息警報暫緩引爆資金潮 外資回補台韓兩大科技股市

美國9月升息警報暫緩，全球資金上周重回成長股及科技股，外資也重回台韓兩大股市。玉山投信指出，台韓雙雄上周同步吸引外資買超，淨買超台股逾54億美元，韓股也進帳接近42億美元，東協市場僅泰國淨買超0.13億美元，其餘市場皆出現小幅賣超，印度股市呈現近3億美元的資金淨流入；2026年以來，南韓依舊是外資提款最多的市場，淨流出仍超過1千億美元，台股亦淨流出378億美元。

玉山投信分析，AI相關投資需求持續擴張，成長動能主要集中於AI硬體及半導體供應鏈相關國家與地區，相關獲利數據支撐台韓等股市表現；相較之下，非科技導向國家及傳統產業的景氣復甦力道仍相對溫和，反映全球經濟與產業發展呈現明顯的區域與產業分化現象，強弱格局依舊鮮明。