日美17.5兆元投資生變 美撤銷德州原油港批准

日媒報導，日本與美國先前就總額5500億美元（約新台幣17.5兆元）的對美投融資達成協議，不過美國聯邦上訴法院已撤銷美國政府對其中一項原油港建設案的批准。

日本時事通信社及「日本經濟新聞」報導，本次被撤銷批准的是第一階段投資案中的其中一項，原定在美國南部德州建設原油裝運港。日美兩國今年2月宣布這項計畫，並將其作為對美投資第一彈的其中一個項目，預算為21億美元（約新台幣670億元）。

在此之前，美國運輸部海事局（MARAD）已於2025年2月，核准美國德州海灣連結公司（TexasGulfLink）提出的港灣整備申請，但申請內容並未包含管線部分。

當地市民團體因此提起訴訟，指控該項目將在原本不得興建港口的區域內，與其他港口設施重疊，並主張項目將對野生動物及墨西哥灣環境造成不良影響。

該團體表示：「政府在批准沿海地區的大型項目之前，必須遵守國會所制定的安全保障措施。」

管轄德州等地的聯邦上訴法院12日做出裁決。判決書指出，德州海灣連結公司向美國運輸部長提出的批准申請有錯誤，申請區域的劃定也不恰當。

根據美國法律，每一申請區域僅允許設立一座深水港。然而，這項計畫的內容卻涉及與該區域內其他港口的管線交叉。

在法律上，管線亦被視為構成港口的一部分。上訴法院據此認定計畫有「重大程序瑕疵」，決定撤銷原批准並發回下級法院審理。

此外，日美兩國政府在2025年9月簽署的投資備忘錄中也曾提到，事業批准等監管應對措施將由美方政府迅速推進。

負責提供融資的日本國際協力銀行（JBIC）才剛於本月14日宣布簽訂該項目的追加融資合約。當時說明指出，將與3大銀行對該原油裝運港的聯貸金額增加1.02億美元，提高至4.15億美元。

報導指出，此判決凸顯出巨額投資在審查與訴訟層面上所面臨的風險。