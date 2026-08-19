對手變夥伴！昔傳「滅台」戰略 AI使台灣成為南韓通美廊道

台灣與韓國數十年來為爭奪數位時代關鍵技術霸主地位陷入激烈競爭，如今，隨著雙方競相供應全球最熱門商品之一的人工智慧（AI）加速器。彼此的激烈競爭正逐漸轉變為過去難以想像的夥伴關係。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，AI熱潮造成供應緊繃。AI晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年6月台北國際電腦展期間，在韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）的一片晶圓上寫下「請生產多一點」（Please make more）。

打造一台輝達AI伺服器，需要台積電製造的算力晶片、韓國SK海力士或三星（Samsung）供應的記憶體晶片，以及將這些元件整合為AI加速器的特殊技術。台灣製造商接著再將AI加速器組裝成配備先進冷卻系統的伺服器機架，部署於資料中心以支援AI運算。

SK海力士發言人告訴CNN：「在AI時代，只有技術競爭力是不夠的，能在客戶需要的確切時間提供所需數量，才是終極的競爭優勢。」他並表示，公司正加快新廠興建計畫。

從美國維吉尼亞州到德國，資料中心巨型機房內數十萬台AI伺服器，正見證這個產業高度相互依存的關係。

報導指出，這種錯綜複雜的夥伴關係並非出於善意，而是源於必要性。

● 從「滅台」戰略到夥伴關係

資深科技記者、「晶片島上的光芒：台積電、半導體與晶片戰，我的30年採訪筆記」一書作者林宏文指出：「合作實際上非常罕見，競爭要普遍得多。」

隨著亞洲成為全球電子零組件製造重鎮，台韓競爭逐步升溫，從電視與面板，到個人電腦（PC）記憶體晶片，都可見雙方角力。

在消費品牌方面，台灣PC製造商宏碁與華碩曾與三星及LG競爭，宏達電（HTC）則在智慧型手機市場挑戰三星。

台灣過去往往處於劣勢。韓國則憑藉三星等整合供應鏈多個環節的大型財閥迅速崛起。

「今周刊」2013年曾刊登林宏文撰寫的報導，指出三星高層據稱在2008年一場內部會議中討論「滅台」（Kill Taiwan）戰略。三星當時否認存在這項戰略，CNN再次詢問時，三星也婉拒置評。

東京慶應義塾大學特聘客座教授金聖洙（Sung SooEric Kim）提醒，不宜過度解讀這項報導。他強調：「所有公司都相互競爭。」

他指出：「他們是全球性企業，當然會有與台灣，還會有與日本和美國競爭的市場戰略。」

● 台灣如何取得競爭優勢

即使在目前由台積電主導的晶圓代工領域，三星過去也曾占有優勢。

iPhone崛起後，蘋果（Apple Inc.）成為半導體主要買家。三星同時生產記憶體及顯示面板，因此能取得iPhone處理器獨家製造合約，直到2015年。

之後，蘋果將台積電納入供應鏈，部分原因是為降低與三星智慧型手機業務日益激烈的競爭所帶來的風險；台積電後來取代三星，成為蘋果主要晶片供應商。

林宏文指出，台積電的成功很大程度歸功於台灣在客製化代工製造方面的優勢，讓台灣企業得以與全球科技公司建立長期合作關係。

台灣電子產業與韓國大型財閥不同，逐漸發展成由大量專業供應商組成的密集生態系統，每家企業專注於製造流程中的特定環節。

林宏文說：「這項工作大概分給了台灣上百家不同的公司。這些公司中的每一家相對來說都不大，但靈活性極高，能夠快速適應變局。」

● 亦敵亦友

進入AI時代，台灣多元電子產業生態系統的優勢更加明顯。

台灣企業目前主導從電源供應器、晶片封裝到冷卻系統等多個利基領域，讓全球客戶能夠彈性搭配不同供應商，同時維持生產彈性。

野村（Nomura）經濟學家朴正宇（Jeong WooPark，音譯）指出，台灣目前對AI供應鏈的掌握程度高於韓國。

野村5月發布的報告將台灣掌握AI硬體生產的程度評為全球第一。

根據台灣主計處資料，AI相關出口推升台灣去年經濟成長率至15年來新高的8.7%，預估2026年經濟成長率將進一步達11.05%，創39年來最快增速。

這項差異也讓台灣2025年人均國內生產毛額（GDP）20多年來首度超越韓國，預期今年雙方差距將進一步擴大。

然而，AI熱潮並未加深台韓競爭，反而因兩地在供應鏈中占據不同環節，促使兩個經濟體走向日益緊密的相互依存。

朴正宇指出：「兩國現在互補性越來越高。」他指出，台灣在晶圓代工領域的主導地位，加上韓國在記憶體晶片市場的強大優勢，使雙方都變得不可或缺。

SK海力士與三星合計占全球高頻寬記憶體（HBM）產量約80%。HBM是AI晶片所需的重要元件，可實現資料快速傳輸與儲存。

這些HBM晶片與台積電生產的算力晶片結合，並在台灣透過「先進封裝」技術進行組裝，這是製造AI加速器的關鍵最後一步。正因如此，韓國去年對台灣創下歷來最大貿易順差。

「電子時報」社長黃欽勇指出：「台灣已成為韓國通往美國的廊道。」

黃欽勇將這種關係形容為「亦敵亦友」（frenemy）。他指出：「兩者之間的善意非常有限。每一方都將另一方視為競爭對手，而且這種情況短期內不太可能改變。」

這點從兩個月前的一個例子可窺一二。韓國6月推出規模高達5760億美元的AI及半導體投資計畫時，一名韓國官員曾在大螢幕上展示台灣地圖及國旗，並將台灣描述為「競爭對手國家」。

儘管如此，隨著科技持續進步，AI生態系統正日益跨越國界。

科技、民主與社會研究中心（DSET）政策分析師邱佑寧指出：「沒有一個國家可以單打獨鬥。」

DSET執行長張智程更表示，台韓都不能對自身在AI硬體領域的領先地位掉以輕心。

張智程強調：「零組件製造商不會消失。無論誰能提供這些組件，並以最高效率為客戶進行整合，誰就能保持不可或缺的地位。」