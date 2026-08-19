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中東局勢惡化無解…科技股領跌 亞股追隨華爾街走弱

中央社／ 香港19日綜合外電報導
日股基準日經指數今天收跌3.2%，來到65326.42點。示意圖。美聯社
日股基準日經指數今天收跌3.2%，來到65326.42點。示意圖。美聯社

受到美債殖利率飆升、油價上揚、通膨頑強，以及達成重新開放荷莫茲海峽協議希望渺茫等因素衝擊，科技股今天再度遭遇重挫，亞洲股巿主要指數今天收低。

法新社報導，這波拋售追隨華爾街跌勢。大舉投資人工智慧（AI）和半導體的美國企業股價大幅下跌，使該產業繼7月重挫後，最近幾周剛出現的復甦氣勢受阻。

由於中東危機仍看不到結束跡象，美國和伊朗相持不下，似乎準備好進入長期對峙，市場預期全球戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將持續關閉，帶動原油價格再度走高。

這進一步推升通膨預期，導致美國公債殖利率飆升。

美國30年期公債殖利率18日攀升至2007年6月，也就是全球金融危機前的最高點；10年期公債殖利率也高於美國和以色列2月底開始對伊朗動武前的水準。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家卡崔爾（Rodrigo Catril）指出：「那些提高借貸水位的AI相關股票現在似乎對較長期殖利率的攀升表現出更高的敏感度。」

日股基準日經指數今天收跌3.2%，來到65326.42點。港股恆生指數收漲0.1%，來到25495.07點。上證指數收跌2.4%，來到3894.42點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、馬尼拉股巿收跌。威靈頓股巿收漲。

亞股 華爾街 科技股 荷莫茲海峽 油價 殖利率

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