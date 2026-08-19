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甲骨文資料中心「氣管」計畫遭拒 決定改道再拚
甲骨文（Oracle）為運作人工智慧（AI）資料中心而計劃鋪設的天然氣管線，在原先計畫被新墨西哥州監管機關拒絕後，已決定改道。
根據Transwestern在8月17日給聯邦能源監管委員會的信函，負責興建和營運這些管線的Energy Transfer公司，正申請把這條全長17.8英里（28.6公里）的管線，部分鋪設在美國土地管理局管轄的土地上，以避開新墨西哥州土地辦公室管轄的土地，該州已兩度拒絕該公司的路權申請。Transwestern是Energy Transfer的子公司。
這座名為「木星計畫」（Project Jupiter）的資料中心，將服務OpenAI位在美墨邊境的唐娜安娜郡園區，而其遭遇的狀況，反映出超大規模雲端業者（hyperscaler）在競相興建巨型基建設施之際，面臨的反彈愈來愈大。
甲骨文這座資料中心，計劃以發電容量總計2.5百萬瓩（GW）的天然氣燃料電池為動力，總投資金額高達1,650億美元，已引發多次抗議，主要針對其潛在的環境影響。
新墨西哥州土地辦公室在上月回絕申請時表示，Energy Transfer所尋求的租借「不符合該州的最佳利益」。Transwestern已把這條管線的正式啟用日，從原先的8月15日延後至明年2月1日。不過甲骨文上周堅稱，木星計畫仍符合計劃進度。
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