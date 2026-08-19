金融危機前兆？債市閃現2007年警訊 「聰明投資人」這麼看

債券市場本周又再次向投資人發出警訊。隨著美國與伊朗為期60天的停火協議正式破裂，美國公債殖利率攀升至新高。荷莫茲海峽問題無解，還看不到美伊能簽下和平協議。

布蘭特原油價格又站上每桶90美元，市場正在消化這個最新漲勢；30年期美債殖利率升破5.31%，這是2007年6月以來的最高水準。2007年殖利率升到這水準的幾個月後，股市開始大幅下跌，全球金融危機隨之爆發。

債券市場的邏輯很簡單：油價上漲代表通膨長期將走高，或者至少這是促使投資人拋售30年期美債的主要擔憂，進而推高殖利率。

30年期美債與市場對美國政府長期財政赤字的憂慮特別相關，顯示投資人擔心，更高的通膨將影響美國政府整體債務成本。目前美國聯邦政府的總債務餘額已達39.9兆美元，本周預期會突破40兆美元，達到這門檻的時間，比原先預期提前數個月。

與整體經濟借貸成本關聯較密切的指標，10年期美國公債殖利率，也小幅升至4.74%，維持在接近2025年以來最高的水準。

以下是市場的「聰明投資人」對最近市場走勢的看法：

羅森伯格：殖利率令股市承壓

知名經濟分析師、羅森伯格研究公司總裁羅森伯格（David Rosenberg）18日在給客戶的報告中寫道，債券殖利率上升，是推動全球股市「再次走弱」的主要因素。他分析股市歷史數據指出，2007年30年期公債殖利率在約5.33%觸頂時，領先多頭市場觸頂時間大約三個月。

羅森伯格表示：「如果實質利率上升，卻沒有伴隨實質經濟成長加速，那麼這幾乎總是股市回檔的前兆。AI支出熱潮是目前支撐美國經濟的唯一支柱，其餘93%的GDP都在苦苦掙扎，尤其是那些對利率與信用最為敏感的領域。」

摩根大通：對財政與信用市場的疑慮也在幕後發酵

摩根大通市場情報團隊的策略師18日在報告中指出，新一波債券殖利率飆升，部分也受到市場擔心美國財政赤字不斷擴大，以及「信用市場發債量位於高檔」所推動。

伊朗戰爭加劇了市場對政府支出能否持續的疑慮。根據戰略暨國際研究中心（CSIS）估算，截至6月23日，美國已為這場衝突付出340億至420億美元。過去，對政府支出的擔憂曾引出「債券義勇軍」，這些投資人透過協同拋售債券，迫使政府採取更有利於財政的政策。

Fundstrat：殖利率加速移動，股市可能出現小幅拋售

Fundstrat研究公司市場情報副總裁Kent Fung說，近幾周債券拋售已經加速，股票投資人很難視而不見。「到目前為止，股票市場只呈現出些微疲弱，但由於超過一半的產業類股收在兩日新低，因此投資人需要保持警惕，可能至少會出現一波小幅拋售」。

State Street Investment Management的數據顯示，截至18日的過去五個交易日中，標普500指數的非必需消費品、原材料、通訊服務、醫療保健、金融以及必需消費品等類股均呈現下跌，其中非必需消費品與原材料類股的跌幅最為明顯。

伊爾艾朗：殖利率走高可能帶來延遲性的經濟傷害

著名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）警告，本周全球拋售長天期債券，隨著全球各地的借貸成本上升，可能出現「延遲性的經濟反應」所帶來的風險。他在領英貼文表示，「科技股與政府債券發行重新定價，所產生的傷害，將延遲出現。殖利率攀高會令傳統上對利率敏感的產業受苦，包括房地產、汽車，以及高槓桿金融業。」

Ned Davis Research：殖利率上升可能預示股市泡沫終結

Ned Davis Research一項分析顯示，在過去五次主要市場泡沫爆裂之前的幾個月裡，殖利率都曾大幅上升，包括1929年的美國股市泡沫、1980年的黃金與白銀泡沫、1989年的日本股市泡沫、2000年的科技股泡沫，以及2007年的房地產泡沫。這家投資研究公司首席總體策略師Joe Kalish說：「在多個案例中，即使泡沫觸頂，利率與殖利率仍持續上升。」