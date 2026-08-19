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全球晶片股跌勢加深 公債殖利率飆升干科技股何事？分析師全說了

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
全球半導體股跌勢19日加深，因全球公債殖利率衝高和地緣政治不確定性增濃，投資人風險胃納急遽縮小，轉為「風險規避」模式。路透社
全球半導體股跌勢19日加深，因全球公債殖利率衝高和地緣政治不確定性增濃，投資人風險胃納急遽縮小，轉為「風險規避」模式。路透社

全球半導體股跌勢19日加深，因全球公債殖利率衝高和地緣政治不確定性增濃，投資人風險胃納急遽縮小，轉為「風險規避」模式。

彭博資訊報導，三星電子SK海力士股價在首爾股市各跌7%，追蹤亞洲半導體股的指數跌3.5%，跟進美國費城半導體指數18日（周二）暴跌5%的頹勢。MSCI亞太指數跌2.2%，南韓Kospi指數收跌5.8%，跌幅為亞股最深。

市場氛圍轉趨保守，主要反映投資人憂慮超大規模雲端服務業者（hyperscalers）面臨更高的借貸成本。此外，美伊戰爭看不到盡頭，布蘭特原油價格連四天上漲且漲破每桶91.60美元，過去三個交易日已躍漲4.5%，也使市場氣氛更加悲觀。

全球公債市場近日湧現賣壓，一度將基準的美國10年期公債殖利率推升到2025年初以來最高水準；30年期美債殖利率更衝上5.34%，是2007年來僅見高檔。但最新報價顯示，美、日公債價格19日小幅攀升：10年期美債殖利率回落2個基點至4.69%，30年期殖利率跌1個基點5.27%；日本20年期公債殖利率同步下滑。債券價格與殖利率呈反向關係。

分析師指出，在通膨壓力揮之不去之際，主要先進國家政府赤字激增且大肆發債，導致全球公債殖利率盤旋在數十年高檔，正對世界各地的科技股構成壓力。這是因為，投資人把投資科技股視為對長期成長的押注，但市場利率升高會推升借貸成本，進而壓縮未來獲利折現後的現值。

再者，中東動盪持續不止，也使能源驅動的供應震撼風險升高，導致通膨和借貸成本可能維持在更高水準更久。

Fibonacci資產管理全球公司執行長鄭寅潤（Jung In Yun，音譯）認為，人工智慧（AI）股的長期成長題材仍完好無損，但「利率和地緣政治風險升高，使投資人更不願支付更高價格換取那種成長」。

大和資產管理公司首席策略師建部和禮（Kazunori Tatebe）說：「中東展望仍然不明，殖利率又居高不下，市場可能維持規避風險模式。殖利率上揚將推升超大規模雲端服務業者的借貸成本，連帶讓人懷疑資本支出展望，並對AI基建公司可能受到的影響有疑慮。」

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