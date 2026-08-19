客戶搶不到台積產能…傳三星受惠 晶圓代工價調高15%

台積電的先進製程訂單滿載，搶不到產能的客戶轉而下單給三星電子，傳出三星在供不應求下，調漲部分先進製程的新訂單價格，漲幅最高達15%。

路透報導，知情人士透露，中國大陸客戶的需求尤為強勁，但三星必須服務美國客戶，也須保留部分產能給自家晶片，無法滿足所有訂單需求。漲幅最大的客戶中，中國業者名列其中，凸顯美國管制先進晶片製造設備出口，提高陸企對海外晶圓代工廠的仰賴程度。

相關人士說，三星7月調漲了4奈米製程的代工價格，中國與美國客戶價格月增10%-15%，台灣客戶價格月增5%-10%。另外，5奈米製程的代工價格上調10%-15%，8奈米製程也調漲接近10%。

由於台積先進製程訂單幾乎全滿，三星更有籌碼漲價。BNK投資證券公司分析師李民希（音譯）說：「鑒於台積產能吃緊、提高價格，客戶轉向三星和英特爾，促使三星跟著喊漲。如果三星現在開始調價，旗下晶圓代工業務可望最快在明年初轉盈，早於先前預期。」

這次漲價是三星晶圓代工的一大轉機。業界估計，該部門自2022年來持續虧損，難以縮小與台積的差距。據Counterpoint，今年第1季，三星晶圓代工營收的全球占比為7%，台積則超過70%。

如今情勢轉變，三星期望今年的晶圓代工營收，一半以上由先進製程貢獻；AI與高效能運算應用則占超過三成，高於2025年底的15%-20%。