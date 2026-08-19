快訊

NVIDIA股價有望再飆55% 美銀分析師揭潛在利多：目前價位很便宜

三總移植中心遭搜索約談7人…外界憂涉器官類移植弊案 院方急發聲明

軍公教明年1月加薪4% 賴總統加碼戰鬥部隊加給4千元

聽新聞
0:00 / 0:00

客戶搶不到台積產能…傳三星受惠 晶圓代工價調高15%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
傳出三星在供不應求下，調漲部分先進製程的新訂單價格。法新社
傳出三星在供不應求下，調漲部分先進製程的新訂單價格。法新社

台積電的先進製程訂單滿載，搶不到產能的客戶轉而下單給三星電子，傳出三星在供不應求下，調漲部分先進製程的新訂單價格，漲幅最高達15%。

路透報導，知情人士透露，中國大陸客戶的需求尤為強勁，但三星必須服務美國客戶，也須保留部分產能給自家晶片，無法滿足所有訂單需求。漲幅最大的客戶中，中國業者名列其中，凸顯美國管制先進晶片製造設備出口，提高陸企對海外晶圓代工廠的仰賴程度。

相關人士說，三星7月調漲了4奈米製程的代工價格，中國與美國客戶價格月增10%-15%，台灣客戶價格月增5%-10%。另外，5奈米製程的代工價格上調10%-15%，8奈米製程也調漲接近10%。

由於台積先進製程訂單幾乎全滿，三星更有籌碼漲價。BNK投資證券公司分析師李民希（音譯）說：「鑒於台積產能吃緊、提高價格，客戶轉向三星和英特爾，促使三星跟著喊漲。如果三星現在開始調價，旗下晶圓代工業務可望最快在明年初轉盈，早於先前預期。」

這次漲價是三星晶圓代工的一大轉機。業界估計，該部門自2022年來持續虧損，難以縮小與台積的差距。據Counterpoint，今年第1季，三星晶圓代工營收的全球占比為7%，台積則超過70%。

如今情勢轉變，三星期望今年的晶圓代工營收，一半以上由先進製程貢獻；AI與高效能運算應用則占超過三成，高於2025年底的15%-20%。

晶圓代工 台積電 三星電子 晶片

延伸閱讀

三星晶圓代工技術藍圖調整確定1.4奈米2029年量產 將晚台積電一年

台積電CoWoS爆單！英特爾支援 打破過往生態系慣例

三星Galaxy Z Fold8系列預購為何開紅盤？背後凸顯與即將到來的蘋果摺疊手機市場角力

長江存儲市占率全球第三！網憂供過於求 「記憶體內卷」淪價格戰

相關新聞

三星晶圓代工技術藍圖調整確定1.4奈米2029年量產 將晚台積電一年

三星（Samsung）晶圓代工近期更新技術藍圖，調整1.4奈米量產時間，目前已預告預定2029年量產，業界觀察，相關目標將晚於晶圓代工龍頭台積電（2330）A14計畫於2028年如期進入量產的時間表約一年。

縮短20天航程！陸航商開通北極航線 俄羅斯握主導權增地緣影響力

中國航運商獲俄羅斯核准，開通首條穿越北極的定期貨櫃航線，將亞洲至歐洲航程縮減一半。挪威學者分析，這不僅可能是中國推進「冰...

中東局勢惡化無解…科技股領跌 亞股追隨華爾街走弱

受到美債殖利率飆升、油價上揚、通膨頑強，以及達成重新開放荷莫茲海峽協議希望渺茫等因素衝擊，科技股今天再度遭遇重挫，亞洲股...

甲骨文資料中心「氣管」計畫遭拒 決定改道再拚

甲骨文（Oracle）為運作人工智慧（AI）資料中心而計劃鋪設的天然氣管線，在原先計畫被新墨西哥州監管機關拒絕後，已決定改道。

金融危機前兆？債市閃現2007年警訊 「聰明投資人」這麼看

債券市場本周又再次向投資人發出警訊。隨著美國與伊朗為期60天的停火協議正式破裂，美國公債殖利率攀升至新高。荷莫茲海峽問題無解，還看不到美伊能簽下和平協議。

全球晶片股跌勢加深 公債殖利率飆升干科技股何事？分析師全說了

全球半導體股跌勢19日加深，因全球公債殖利率衝高和地緣政治不確定性增濃，投資人風險胃納急遽縮小，轉為「風險規避」模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。