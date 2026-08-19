爆量多到困擾！太平洋黑鮪資源強勢復甦 各國同意放寬漁獲25％

日、韓、美等10個國家與地區昨天就太平洋黑鮪捕撈配額重新展開線上協商，各方最終達成共識，2027年起將中西太平洋30公斤以上大型黑鮪的捕撈配額增加25%，同時減少未滿30公斤以下小型魚的捕撈量。新規則預計適用至2028年。

黑鮪在日本又稱「本鮪」（本マグロ），因肉質佳、價格高昂，也有「黑色鑽石」之稱，是高級壽司和生魚片的重要食材。

日本經濟新聞、TBS報導，根據這次協議，中西太平洋30公斤以上大型黑鮪的年度捕撈配額，將從目前的1萬1869噸增加至1萬4836噸，增幅25%；30公斤以下小型魚的配額則減少6%，從5125噸降至4823噸。

太平洋東部則不區分大型魚與小型魚，總捕撈配額將從7581噸增加至7740噸。東西太平洋整體配額大致維持「西側8、東側2」的比例。

目前日本在中西太平洋擁有的大型黑鮪配額為8421噸，小型魚為4407噸。大型魚配額增加後，日本、韓國、台灣究竟如何分配新增額度，仍有待後續協商。

●7月談判一度破裂 墨西哥轉向支持促成協議

這項協議其實得來不易。各國7月8日至14日在長崎市召開國際會議，日本提出將30公斤以上大型黑鮪捕撈配額增加25%的方案，談判一度接近達成共識。然而會議進入尾聲時，墨西哥突然要求重新檢討太平洋東、西部之間的配額平衡，導致談判破裂。

當時日本水產廳審議官福田工公開表示，因為「一個國家不合理的應對」導致無法達成協議，對此感到強烈憤怒。

為了打破僵局，日本政府7月下旬派遣農林水產副大臣山下雄平前往墨西哥進行交涉。經過協調後，墨西哥改變立場，轉而支持以原先日本方案為基礎的調整案。各方因此在18日舉行追加線上協商，最終達成共識。

日本農林水產大臣鈴木憲和會後表示，「黑鮪大型魚的捕撈配額，包括日本在內的中西太平洋海域將比目前增加25%，達到1萬4836噸。對於根據資源狀況適當設定捕撈配額方面，我認為取得了進展。」

不過，目前的協議還不是最後一道程序。中西太平洋相關措施仍須在11月底於萬那杜舉行的國際組織年度會議中獲得最終同意，包括未參加線上協商的太平洋島國在內，共26個國家與地區必須取得共識。若順利通過，將成為2025年以來首次上調黑鮪捕撈配額。

●曾過度捕撈遭管制 黑鮪資源量12年增加約12倍

各國之所以願意討論增加配額，最大的原因就是太平洋黑鮪資源已明顯恢復。

黑鮪過去曾經因為大量捕撈，資源量一度急遽下降。為了避免資源枯竭，國際社會從2015年起加強捕撈管制。

嚴格管理之後，黑鮪數量迅速恢復。太平洋黑鮪資源量在2010年一度只有約1萬2000噸，到2022年已恢復至約14萬4000噸，12年間增加約12倍。

近年日本沿岸甚至出現黑鮪「太多」而造成漁業困擾的特殊情況。

日本定置網原本主要捕撈鰤魚、竹筴魚、沙丁魚和魷魚等魚種，但近年進入漁網的黑鮪明顯增加。由於每年黑鮪捕撈量受到嚴格限制，一旦配額用完，即使黑鮪已經進入漁網，漁民也不能將其捕撈上岸，只能放回海中。

問題在於，打開定置網放走黑鮪時，網中的鰤魚等其他漁獲也可能一起逃走，反而造成漁民收入減少。

例如靜岡縣定置網漁業的大型黑鮪配額只有9.2噸。捕撈年度4月才剛開始，到4月中旬以前，配額就幾乎用完。

靜岡縣定置漁業協會代表理事會長日吉直人表示，為了放走進入網中的黑鮪，連好不容易捕到的其他魚也必須一起放掉，對漁民而言相當無奈。他因此對增加捕撈配額表示歡迎。

北海學園大學教授濱田武士也指出，保護能夠繁殖的成年黑鮪仍然非常重要，但適度增加捕撈配額，可以改善漁民為遵守黑鮪配額而不得不放走其他漁獲的不合理現象，也有助改善受到影響的漁業經營。

●捕撈量增加 鮪魚價格會變便宜嗎？

對一般消費者來說，更直接的問題是：黑鮪捕撈量增加後，價格會不會跟著下降？

近年黑鮪市場價格持續走高。東京都內一家鮪魚居酒屋每天採購約5公斤鮪魚，店家表示，「目前（養殖）鮪魚價格大約每公斤6500日圓，近2、3年間每公斤上漲了大概1000日圓，價格幾乎一直上去。」因此，如果大型黑鮪供應增加，市場價格確實存在下降空間。

近畿大學教授有路昌彥分析，中腹（中トロ）、大腹（大トロ）等高級部位通常以較高價格、較少數量銷售，因此供應量增加後，價格下降的可能性相對較高。

他舉例，目前一盤售價580日圓的鮪魚肚，未來可能降至480日圓左右，消費者有機會以比現在更容易負擔的價格品嘗黑鮪。

●配額增加後 怎麼分成下一道難題

另一方面，黑鮪資源恢復後，也帶來新的國際談判難題。

過去當黑鮪數量減少時，各國較容易以「保護資源」為共同目標，同意削減捕撈量。但當資源恢復、捕撈配額可以增加後，新增的經濟利益應如何在各國之間分配，反而更難取得共識。

此外，黑鮪位居海洋食物鏈較高層級，也是維持海洋生態平衡的重要物種。即使目前資源量大幅恢復，如何在漁業利益、消費需求與生態保育之間取得平衡，仍是未來資源管理的重要課題。