NVIDIA股價有望再飆55%！美銀：股票回購空間大、風險與報酬展望佳

輝達（Nvidia）因最近與客戶及供應商敲定協議而引發循環融資顧慮，但美銀（BofA）分析師則認為，簽署這類財務安排的時機正好，建議投資人眼光跳脫潛在的風險，並認清可能的潛在利多。

美國證管會（SEC）資料顯示，輝達已和SB Energy敲定最高1,050億美元的資料中心融資合約，OpenAI將是承租戶。這是輝達出資支持商業夥伴的最新一例，最高擔保金額遠低於先前媒體報導所稱的2,500億美元。

自由現金流豐沛、可能執行庫藏股

MarketWatch報導，美銀分析師阿爾亞本周發布研究報告說，相對於輝達的自由現金流現況，目前輝達股價看來很便宜；而且，若能將更多現金回饋股東，例如執行庫藏股，輝達股價可望比目前每股225美元的價位再漲55%。

他寫道，輝達的「生態系投資，尤其是注資於具破壞式創新力的前沿實驗室和新型雲端（neocloud），對加速這波人工智慧（AI）周期至關重要，儘管也可能冒著盈餘品質降低和估值倍數下滑的風險...但最強有力的反制措施，或許是更強調股票回購。輝達目前只從自由現金流拿出約一半買回股票，有些同行則投入75%至100%。」

最新協議風險/報酬展望佳

更何況，阿爾亞指出，衡量這些財務安排的風險與潛在獲利展望，他認為投資人值得冒險押注輝達股票。理由是，這份SEC文件的細節令人安心：輝達雖承諾為OpenAI租約擔保，但即使OpenAI未償付租金或甚至不履行租賃債務，輝達將只擔保其「殘值」（「租約最低擔保價值」與「透過新租約或銷售收回金額」之間的差額）。

阿爾亞認為，簽署這類協議的時機也適當。他說，輝達正致力於強化AI的改造能力，並卯足全力確保每一項投入品的供應無虞--不只是晶片，也擴及使用輝達繪圖處理器（GPU）的資料中心所需的土地、電力乃至於實體設施。「今日的條件，使這一切都值得。」

他解釋，在AI晶片與資料中心都十分稀缺的此時，這項新協議可讓輝達能趕在競爭對手之前，搶先一步掌握將來可讓輝達晶片有用武之地所需的基礎設施，同時擴大結盟關係，降低依賴現正打造自研晶片的超大規模雲端服務業者（hyperscalers）。

風險是AI需求減弱使資產負債表承壓

話雖如此，阿爾亞不諱言，倘若AI需求減弱，輝達仍面臨風險，特別是成長速度減緩，資產負債表也會承受壓力。

例如，OpenAI將來若未能履行租賃義務，這座位於俄亥俄州的資料中心還可以轉賣給別家租戶。但若是AI需求減緩，由新租戶接手承租的展望就面臨不確定性。

阿爾亞預期，輝達8月26日公布上季財報時，可望揭露更多與「資產負債表外」（off-balance sheet）項目相關的細節。