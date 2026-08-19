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緩解AI支出疑慮 SK海力士砸290億美元實施庫藏股

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
SK海力士砸290億美元實施庫藏股。路透
SK海力士砸290億美元實施庫藏股。路透

記憶體大廠SK海力士SK Hynix）宣布，將買回40兆韓元（290億美元）的庫藏股，以緩解投資人對人工智慧（AI）支出可否延續的疑慮。

根據SK海力士19日公布的監管文件，將於8月20日–11月19日，買回並註銷多達2,400萬股的股票。該公司一個月前在美國掛牌上市，籌得265億美元，反映在全球AI榮景下龐大的資本支出需求。不過，近來因擔心AI硬體支出曇花一現而掀起的科技股跌勢，該公司也未能倖免。

Etoro分析師吉爾伯表示：「SK海力士大規模實施庫藏股，不僅是藉此發出強力訊號，也回應投資人的呼籲，即善用日益增加的現金，並增加股東報酬。」

SK海力士 庫藏股 SK Hynix

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