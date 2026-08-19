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三星晶圓代工技術藍圖調整確定1.4奈米2029年量產 將晚台積電一年

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
三星先前舉辦晶圓代工論壇照片。圖／三星官網提供
三星先前舉辦晶圓代工論壇照片。圖／三星官網提供

三星Samsung晶圓代工近期更新技術藍圖，調整1.4奈米量產時間，目前已預告預定2029年量產，業界觀察，相關目標將晚於晶圓代工龍頭台積電（2330）A14計畫於2028年如期進入量產的時間表約一年。

三星晶圓代工最初在2022年曾發布新聞稿預告，2奈米2025年量產以及1.4奈米2027年量產。不過，近期三星晶圓代工已在SAFE Forum 2026論壇上更新技術藍圖，1.4奈米製程調整為預計在2029年量產。

上述訊息引發外界討論，業界認為，三星目前正在擴大2奈米產量與效能以及提升良率優先。在 2奈米製程上，三星晶圓代工計畫增強其第二代GAA（SF2P）製程，並計畫明年量產第三代（SF2P＋）製程，整體效能可望提升約 20%。

外電報導，三星 DS 部門總裁 Han Jin-man 先前透露，受惠於 2 奈米製程的改善，加上公司的獲利能力已有顯著提升，這也為後續推進 1.4 奈米製程的商業化注入了強心針。目前AI晶片包括輝達（NVIDIA）的產品等正準備從 3 奈米轉向 2 奈米節點，三星當前先專注於優化 SF2 與 SF2P 製程以爭取這些高價值訂單，是較為明智的策略。

依據三星電子7月30日財報新聞稿也提及，在提列激勵獎金之前，晶圓代工業務的收益顯著改善，這主要得益於 HBM 基礎晶片需求以及來自美國客戶的強勁訂單。與主要客戶的設計合作不斷拓展，其中 2nm 高速運算（HPC）專案就是一個顯著的例子。

展望2026年下半年，三星預估，晶圓代工業務計畫提升基於第二代2奈米製程的新型移動產品的產能，並擴大基於4奈米製程的LPU和晶片基片產品的銷售。鑑於美國和中國大陸客戶對所有製程節點的需求不斷增長，該業務的目標是實現兩位數的營收成長。此外，該業務還將透過先進製程節點以及人工智慧和高速運算設計訂單的增加，以實現中長期成長。

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