快訊

「半年來一度每天通話」王惠美缺席中常會 鄭麗文親吐兩人溝通心路

聽新聞
0:00 / 0:00

不認同樂天擬引進攻擊無人機 網購業者退出樂天市場

中央社／ 東京19日綜合外電報導
圖為先前ILA國際航空航天展上，Helsing展示了一架Helsing HX2巡彈。路透
圖為先前ILA國際航空航天展上，Helsing展示了一架Helsing HX2巡彈。路透

日媒本週報導，樂天集團將與德國企業Helsing合作，協助引進攻擊型無人機進入日本。有日本網購業者認為這「不符合企業理念」已退出樂天集團的電子商務平台樂天市場

共同社今天報導，日本雜誌「通販生活」以及同名網購網站的營運商CATALOGHOUSE昨天於官網發布聲明說明，關於媒體披露樂天集團這項決策，「這與我公司的企業理念不符」。

這份聲明也表明，「應該守護託付於日本憲法第9條的非戰誓言」。該公司過去也一直明確表達反戰立場，表示「一旦戰爭爆發，民眾根本無心購物」。

CATALOGHOUSE今年3月起，才在「樂天市場」開設官方商店。

「日本經濟新聞」17日報導，樂天集團將與Helsing合作。由於Helsing尚未在日本賣過產品，樂天將作為雙方合作窗口，協助引進攻擊型無人機。之後預計在陸上自衛隊測試Helsing的無人機之外，也將共享最新產品資訊，以促成後續採購。

日媒Sponichi Annex報導，日本社群媒體上也出現反對樂天跨足攻擊型無人機的聲浪。因此「通販生活」退出樂天市場也引發廣大回響。

樂天集團旗下的「樂天無人機公司」已成立名為「樂天集團公司的防衛領域相關部分報導」的專門洽詢頁面，而且頁面也描述「這與樂天無人機公司提供的服務領域不一樣」、「從這個平台獲得的內容，將與樂天集團公司負責相關業務的部門共享。請事先理解，不會回信」。

「樂天無人機公司」在日本的業務包含提供無人機操作技術的研習，實際出動無人機檢查建築物外牆等，而處理軍事用途的機體為該公司首次。

樂天集團曾與烏克蘭政府機關合作，協助該國國防新創企業，如無人機航行控制系統開發商等，在日本拓展業務。

報導指出，目前尚不確定樂天集團協助導入的攻擊型無人機規模。不過，防衛省為了打造沿岸海防，防止敵方從島嶼靠近，計劃大量採購攻擊型、偵察等用途的無人機。

無人機 樂天 樂天市場 網購

延伸閱讀

日本樂天攜手德國新創Helsing 強打攻擊型無人機

國防無人機採購爆混摻中國製晶片 航見科技負責人涉違反國安法遭收押

烏克蘭商機2／無人機強國瓦礫中誕生 從零打造供應鏈改變現代戰爭版圖

冠西電布局低空防禦技術 無人機反制產業發展受關注

相關新聞

瘦瘦針副作用有解？新藥最高減重28% 藥廠加緊布局下一戰

風靡全球的減重藥物，例如禮來（Eli Lilly）的猛健樂（Mounjaro）和諾和諾德（Novo Nordisk）的週纖達（Wegovy），雖協助數百萬人減重，卻有許多患者出現噁心、嘔吐、便祕及腹瀉等腸胃副作用。藥廠正加速開發新一代療法，希望兼顧減重效果、降低副作用並維持肌肉量。

旅遊eSIM卡大爆發！今年用量估增30%衝1.34億張 電信商漫遊營收拉警報

國際旅客尋找更便宜的數據漫遊替代方案，推動旅遊用eSIM卡的需求持續攀升，預計今（2026）年用量將成長約三分之一，威脅傳統電信業者的漫遊收入。

美債殖利率飆19年新高 通膨赤字疑慮解析一次看

美國長期公債殖利率今天攀升至2007年以來最高水準，凸顯中東戰事造成物價壓力升高，以及外界對美國赤字支出的憂慮與日俱增

科技股拋售潮延燒亞股齊跌 三星SK海力士重挫逾7%

半導體類股拋售潮持續擴大，加上美國公債殖利率居高不下、油價攀升打擊市場信心，亞洲股市今天全面下跌。明晟（MSCI）亞太指...

NVIDIA股價有望再飆55%！美銀：股票回購空間大、風險與報酬展望佳

輝達（Nvidia）因最近與客戶及供應商敲定協議而引發循環融資顧慮，但美銀（BofA）分析師則認為，簽署這類財務安排的時機正好，建議投資人眼光跳脫潛在的風險，並認清可能的潛在利多。

緩解AI支出疑慮 SK海力士砸290億美元實施庫藏股

記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）宣布，將買回40兆韓元（290億美元）的庫藏股，以緩解投資人對人工智慧（AI）支出可否延續的疑慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。