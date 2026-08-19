不認同樂天擬引進攻擊無人機 網購業者退出樂天市場

日媒本週報導，樂天集團將與德國企業Helsing合作，協助引進攻擊型無人機進入日本。有日本網購業者認為這「不符合企業理念」已退出樂天集團的電子商務平台樂天市場。

共同社今天報導，日本雜誌「通販生活」以及同名網購網站的營運商CATALOGHOUSE昨天於官網發布聲明說明，關於媒體披露樂天集團這項決策，「這與我公司的企業理念不符」。

這份聲明也表明，「應該守護託付於日本憲法第9條的非戰誓言」。該公司過去也一直明確表達反戰立場，表示「一旦戰爭爆發，民眾根本無心購物」。

CATALOGHOUSE今年3月起，才在「樂天市場」開設官方商店。

「日本經濟新聞」17日報導，樂天集團將與Helsing合作。由於Helsing尚未在日本賣過產品，樂天將作為雙方合作窗口，協助引進攻擊型無人機。之後預計在陸上自衛隊測試Helsing的無人機之外，也將共享最新產品資訊，以促成後續採購。

日媒Sponichi Annex報導，日本社群媒體上也出現反對樂天跨足攻擊型無人機的聲浪。因此「通販生活」退出樂天市場也引發廣大回響。

樂天集團旗下的「樂天無人機公司」已成立名為「樂天集團公司的防衛領域相關部分報導」的專門洽詢頁面，而且頁面也描述「這與樂天無人機公司提供的服務領域不一樣」、「從這個平台獲得的內容，將與樂天集團公司負責相關業務的部門共享。請事先理解，不會回信」。

「樂天無人機公司」在日本的業務包含提供無人機操作技術的研習，實際出動無人機檢查建築物外牆等，而處理軍事用途的機體為該公司首次。

樂天集團曾與烏克蘭政府機關合作，協助該國國防新創企業，如無人機航行控制系統開發商等，在日本拓展業務。

報導指出，目前尚不確定樂天集團協助導入的攻擊型無人機規模。不過，防衛省為了打造沿岸海防，防止敵方從島嶼靠近，計劃大量採購攻擊型、偵察等用途的無人機。