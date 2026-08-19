縮短20天航程！陸航商開通北極航線 俄羅斯握主導權增地緣影響力

中國航運商獲俄羅斯核准，開通首條穿越北極的定期貨櫃航線，將亞洲至歐洲航程縮減一半。挪威學者分析，這不僅可能是中國推進「冰上絲綢之路」的手段，更凸顯俄羅斯正藉由掌控新航道，強化對地緣政治的控制。

據挪威財經媒體「E24」報導，中國航商海杰航運（Sea Legend）於8月中旬至10月底，將在中國浙江寧波與英國費利克斯托（Felixstowe）之間航行8次。這條穿越北極的定期貨櫃航線，能將原本約40天的航程大幅縮短至20天左右。

「財經快報」（Financial Express）引述航商營運計劃內容指出，這條航線特別適合運送鋰電池與太陽能光電等對溫度敏感且具時效性的產品。

報導引述新加坡南洋理工大學學者駱明輝（DylanLoh）分析，受限於天候與俄羅斯地緣政治風險，這條航線目前僅是避險的季節性替代方案，尚無法完全取代蘇伊士運河。

據「金融時報」（Financial Times）報導，去年夏天共有創紀錄的23艘船隻航行北極航線，高於前一年的15艘。造船訂單也反映出北極航運熱潮，去年全球共建造167艘冰級船，創逾10年新高，今年預計還將建造164艘。

儘管航商意願相當高，但航線的實質控制權還是在俄羅斯手中。負責發放通行許可的俄羅斯國營核子企業（Rosatom）證實，目前已經放行7艘前往歐洲的中國船隻。負責人李卡契夫（Alexei Likhachev）表示，相較於過往試航或單趟行程，今年的目標是要在整個適航期內，做到每週都有固定班次的定期航線。

挪威特羅姆瑟大學（University of Tromsø）法學院副教授索爾斯基（Jan Jakub Solski）在接受「E24」採訪時分析，俄羅斯援引聯合國海洋法公約（UNCLOS），以北極環境特殊為由制定嚴格標準，進而實質管控航線交通。

索爾斯基指出，對俄羅斯來說，北極航線首要用於補給北極圈城鎮物資與出口資源等基本需求，但開放外國船舶通行能帶進資金，通行船隻需仰賴俄國的基礎建設破冰船服務與航行核准，俄羅斯藉此握有龐大主導權。

他直言：「擁有基礎建設與控制權的國家，自然擁有極大權力，增加國際通航規模只是朝這個目標邁進的一步。」

相較於中國的積極，歐洲大型航商對此卻避之唯恐不及。除了丹麥馬士基（Maersk）自2018年首度派貨櫃船試航後便不再使用該航線，挪威船東協會（Norwegian Shipowners' Association）氣候與國際合作主管托夫特（Helene Tofte）也坦言，歐洲船東對此興趣缺缺。

托夫特指出，除了擔憂脆弱的生態系統，負責審核的俄羅斯目前仍受國際制裁，申請許可與破冰船服務非常複雜，因此暫無商業航行的意願。

北極航線之所以能開通，背後是嚴峻的氣候代價。據英國南安普敦大學（University of Southampton）近期研究，2024至2025年間，北極冬季海冰量大減5.8%，創下史上最大跌幅。挪威政府去年更預估，2050年夏季的北極海將完全無冰。挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）也呼籲，全面評估北極對挪威的國土安全和經濟發展非常重要。

加拿大前環境部長吉爾伯（Steven Guilbeault）日前親航北極海域，實地見證氣候變遷的嚴峻衝擊。他警告指出，全球暖化正急遽提升北極的地緣安全風險，若非北極國家的船舶持續大舉進駐，將使整個國安局勢詭譎難測。