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新加坡搶基金人才！祭個人所得稅減免 正面迎戰香港
新加坡擬為基金經理人的投資績效相關所得減稅，與香港正面爭奪資產及金融人才。優惠適用於2026年所得，細節將在2027年預算案公布。
新加坡稅務優惠的涵蓋範圍可能較香港更廣，包括避險基金、家族辦公室及創投公司等。資產管理業占新加坡金融業產值約15%、就業13%。
此外，新加坡也將推出新的避險基金投資計畫，並放寬頂尖專才簽證的收入認定。資產管理業高階主管申請時，每月3萬新元（約新台幣72萬元）的門檻除基本薪資外，也可納入其他形式的收入。
另類投資管理協會亞太區共同主管Kher Sheng Lee表示，亞洲兩大金融中心同時大力支持資管業，將吸引更多全球資金流入。
最新數據顯示，香港2025年整體管理資產成長20%至42.2兆港元，創歷史新高；新加坡同期成長10%至6.68兆新元。
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