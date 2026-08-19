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旅遊eSIM卡大爆發！今年用量估增30%衝1.34億張 電信商漫遊營收拉警報

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球旅遊用eSIM卡今年用量預估將達1.34億張。圖為專門銷售各國行動數據方案的旅遊eSIM平台Airalo。美聯社
全球旅遊用eSIM卡今年用量預估將達1.34億張。圖為專門銷售各國行動數據方案的旅遊eSIM平台Airalo。美聯社

國際旅客尋找更便宜的數據漫遊替代方案，推動旅遊用eSIM卡的需求持續攀升，預計今（2026）年用量將成長約三分之一，威脅傳統電信業者的漫遊收入。

研究機構FDM CCS Insight預估，全球今年將使用約1.34億張旅遊eSIM卡，高於2025年的1.018億張。消費者大量下載旅遊eSIM業者提供的服務，因為這些業者的海外數據方案通常低於電信商的漫遊費率。

以英國Revolut為例，1GB數據、7天方案售價3.49英鎊（約台幣151元），而英國電信集團旗下的EE，500MB、24小時方案收費可能高達8英鎊（約台幣346元）。

FDM CCS分析師Joe Gardiner指出，漫遊收入占傳統電信業者營收的3%至5%，且利潤率通常較高，eSIM普及正日益侵蝕這塊獲利來源。

STL Partners估計，旅遊eSIM市場去（2025）年規模為6.49億英鎊，2030年可望增至32億英鎊，市場成長受惠於支援eSIM的智慧型手機增加。GSMA資料顯示，2025年已有逾326款手機支援eSIM，較前一年增加近50%。

漫遊 警報 營收

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