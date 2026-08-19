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美債殖利率飆19年新高 通膨赤字疑慮解析一次看

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
圖為美元紙鈔。路透
圖為美元紙鈔。路透

美國長期公債殖利率今天攀升至2007年以來最高水準，凸顯中東戰事造成物價壓力升高，以及外界對美國赤字支出的憂慮與日俱增。

法新社報導，美國30年期公債殖利率今晨攀升至5.34%，隨後回落。殖利率上升迫使美國政府以2008年全球金融危機前以來最高的利率為債務再融資。

美國10年期公債殖利率目前為4.71%，高於2月底美國和以色列聯手空襲伊朗前的3.94%。

通膨疑慮推升殖利率

Forex.com分析師辛柯塔（Fiona Cincotta）表示：「在油價逼近每桶90美元的情況下，投資人愈來愈擔心通貨膨脹衝擊可能持續更久。」

美國7月通膨略為降溫，年增率3.4%，但部分分析師認為這樣的減緩可能只是短暫現象。

在預期通膨將居高不下的情況下，債券投資人要求更高殖利率以彌補持有債券期間的價值侵蝕。

殖利率在5月和7月底也曾大幅攀升，當時油價大漲。

●聯準會政策方向引發市場疑慮

投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（SamStovall）表示：「殖利率上升是因為市場認為聯邦準備理事會（Fed）可能對居高不下的油價與通膨反應太慢。」

最新一波殖利率上升出現在聯準會7月29日決定維持利率不變之後，儘管通膨居高不下，聯準會仍選擇不升息。

市場觀察人士指出，聯準會7月的決策與聯準會主席華許（Kevin Warsh）針對通膨的強硬措辭之間存在矛盾。

盛寶金融（Saxo Markets）分析師威爾森（NeilWilson）表示，殖利率上升是對聯準會缺乏明確政策方向的回應，華許接任主席後取消對市場所有前瞻指引。

威爾森談到長期債券時說：「這尤其是推動殖利率曲線長端走高的因素之一。」

●美國債務增加　政府與科技業競爭資金

德國商業銀行（Commerzbank）分析師則認為，除了貨幣政策之外，還有其他因素推升公債殖利率。

根據美國財經媒體CNBC報導，美國7月出現4323億美元預算赤字，創2021年3月以來最大單月赤字，截至9月30日的會計年度赤字很可能達到2兆美元。

根據美國財政部數據，美國國債已突破39.9兆美元，幾乎是2010年水準的兩倍，各種跡象顯示債務將持續增加。

美國官員上週標售10年期與30年期公債，籌得670億美元，殖利率分別創2007年與2001年來最高。

政府也必須與企業債券發行競爭資金，科技業光是今年在美國投資就已投入數千億美元。

●殖利率走高衝擊民間與選情

殖利率走高意味著房貸利率將隨之上升，同時企業貸款、車貸及信用卡利率也會拉高。

史托瓦爾表示：「利率愈高，成本愈高。一般而言，企業和消費者會盡力降低這些成本，可能就是削減支出。」

這種不利的借貸條件加上汽油價格上漲，已對美國總統川普的政治處境造成壓力，也對他所屬的共和黨在即將到來的期中選舉構成挑戰。

●日、法、德公債殖利率也走高

隨著油價上漲影響波及全球經濟，美國並非唯一面臨公債殖利率上升的國家。

日本10年期公債殖利率已飆升至近30年來新高；法國和德國也出現類似走勢。

美債殖利率 殖利率 通膨

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