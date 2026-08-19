Fed會議紀錄周三公布！當華許少說話 這份文件將曝利率走向關鍵線索

聯準會（Fed）將於美東時間周三下午2時公布7月會議紀錄，市場寄望能從中窺見利率走向的線索。

Fed上月決定，將基準利率維持在3.5%至3.75%不變，但12名投票官員中有三人主張升息。聯準會主席華許會後記者會上的說明不夠清晰，使這份紀錄備受關注。

BMO資本市場副首席經濟學家Michael Gregory指出，政策聲明變得簡短、會後傳達的訊息不夠明確，加上對未來的前瞻指引減少，使會議紀錄的重要性升高。

瑞穗美國經濟學家亞Alex Pelle預期，三張反對票只是「冰山一角」，19名聯準會高層中，可能有更多人、甚至過半數願意考慮升息。

6月會議紀錄列出兩種情境：若通膨降溫，多數官員支持先維持利率不變，之後再降息；如果AI支出、中東衝突和關稅效應使通膨居高不下，多數官員認為可能需要升息。

Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示，官員需要核心通膨下降的證據，才會放心不升息。

7月會後公布的通膨數據較溫和。根據亞特蘭大聯準銀行的市場機率追蹤指標，市場估計9月升息機率已從82%降至59%。聯準會在9月15日至16日開會前，還能檢視8月就業和通膨數據。華許也將於下周在懷俄明州傑克森洞年會發表談話。