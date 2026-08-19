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Cerebras推新AI伺服器 台積電5奈米打造挑戰輝達
Cerebras Systems今天宣布新一代伺服器硬體CS-4，號稱能加快AI聊天機器人的回應速度。這套系統採用該公司著名餐盤大小的巨型晶片，晶片由台積電以5奈米製程生產，預計今年第3季上市。
路透社報導，Cerebras生產與輝達（Nvidia）競爭的AI硬體與晶片，主攻AI領域中的「推論」運算，也就是讓諸如Anthropic的Claude等聊天機器人產生回應的過程。
新發布的CS-4是一款伺服器機櫃，搭載3顆Cerebras設計的大型晶片。Cerebras表示，由於晶片尺寸夠大，可減少資料在不同晶片間傳輸所造成的能耗與延遲，進而提升效能。
這套硬體以Cerebras的Nexus伺服器架構為基礎，採用可插拔模組搭載晶片。
零組件數量比以往減少50%。Cerebras技術長尚恩．李（Sean Lie，音譯）在舊金山舉行的媒體簡報會上表示，這將有助於加快資料中心建置；公司也計劃於2027年推出下一代晶片與伺服器。
Cerebras執行長費德曼（Andrew Feldman）表示，公司預計在2027年底前提供總計600MW（megawatts）的運算能力。Cerebras的工程計畫則著重於提升未來晶片與系統的資料處理量。
費德曼說：「到2027年底，我們的系統速度將提升至現在的4倍，資料吞吐量更將增加至20倍。」
Cerebras上週公布最新財報，調整後虧損為690萬美元，營收達1億8010萬美元。
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