快訊

七夕不只是情人節！「3件大事撞一天」求桃花、拚考運、家有小孩都要看

屏東九鵬基地火箭試射墜落山區民眾驚慌 縣府地方要求中科院盡速調查

台股昨跌548點！ 阮慕驊揭「5點」真正警訊看櫃買：緊盯379支撐

聽新聞
0:00 / 0:00

柴油漲價釀「無聲的危機」！美經濟遭重擊 川普政治壓力罩頂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國柴油價格周二升至每加侖5.47美元，逼近歷史高點。圖為洛杉磯一處煉油廠，後方是成品油儲槽。路透
美國柴油價格周二升至每加侖5.47美元，逼近歷史高點。圖為洛杉磯一處煉油廠，後方是成品油儲槽。路透

被視為經濟命脈的柴油價格近期急遽上揚，衝擊正席捲美國經濟。零售價本周二升至每加侖5.47美元，逼近5.82美元的歷史高點。美伊戰爭與俄烏戰事壓縮全球供應，推高運輸、農業與企業成本，漲價壓力恐轉嫁給消費者，在11月期中選舉前再次推升通膨。

過去一個月柴油價格上漲8%。柴油與原油之間的裂解價差近期創下新高，周二約為每桶100美元，超過2025年平均值的三倍，反映供應缺口持續擴大。

燃料通膨也引發美國公債賣壓，使殖利率升至多年高點，進一步推高一般民眾的借貸成本。金融時報民調顯示，多數選民認為自己在川普執政下處境變差，柴油漲價可能加重川普政府面臨的政治壓力。

海灣石油（Gulf Oil）首席能源顧問柯洛查（Tom Kloza）表示，這已是一場「無聲的危機」，就像一拳拳打在美國經濟腹部，影響可能相當劇烈。

伊朗戰事爆發以來，德黑蘭與華府限制船運通過荷莫茲海峽、空襲摧毀中東能源設施。再加上烏克蘭無人機攻擊俄羅斯煉油廠，壓縮俄國產量並迫使莫斯科限制出口。

Energy Aspects的坎貝爾（Robert Campbell）表示，中東與俄羅斯大量煉油產能停擺，加上中國出口減少，美國已成為全球的最後供應者。美國煉油廠雖然滿載運轉，出口量也創下紀錄，但庫存持續下降，這種供應規模難以維持。

白宮已協調各國釋出創紀錄規模的戰略儲備，並解除對伊朗與俄羅斯原油運輸的制裁。白宮官員表示，目前沒有考慮限制燃料出口。

柯洛查警告，如果再有戰爭、維修、事故，或颶風再次造成供應中斷，柴油價格可能突破每加侖6美元，甚至上探7美元。

柴油用量難以削減，漲價又正值家庭準備冬季取暖、零售商為假期備貨及農民準備收成之際，美國全國黑人農民協會（NBFA）創辦人博伊德（John Boyd）表示，柴油與肥料成本激增，許多農民快要無力償還貸款，農場可能遭到法拍。

柴油 漲價 川普

延伸閱讀

三因素 推高原油風險溢價

美伊和平協議希望渺茫 油價續揚、亞股跌多漲少

靠接駁轉運荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價

全球長債殖利率飆升 雅德尼：尚無須恐慌但須緊盯這批投資人

相關新聞

中東衝突不斷油價上揚 布蘭特攀三周高點

中東緊張迅速升高，荷莫茲海峽迅速重開的前景又變得渺茫，布蘭特17日尾盤已衝破每桶90美元，18日守穩此大關，一度漲1.1%至91.85美元，是三周多來高點。

利空籠罩…全球債市賣壓加重 長債殖利率升至數十年高點

從美國到日本和英、法、德，全球主要國家的長天期公債殖利率18日升至數十年來高點，中東戰事推高油價，加深通膨疑慮，加上主要經濟體的預算赤字展望惡化，以及AI業者大舉發債，均加重債市賣壓。

半導體熱潮！電子產品出口擴大 拉抬東南亞經濟

半導體產業的發展，改寫東南亞國家的經濟版圖，有望讓越南與菲律賓逃離中等收入陷阱，晉身為「高收入國家」。

柴油漲價釀「無聲的危機」！美經濟遭重擊 川普政治壓力罩頂

被視為經濟命脈的柴油價格近期急遽上揚，衝擊正席捲美國經濟。零售價本周二升至每加侖5.47美元，逼近5.82美元的歷史高點。美伊戰爭與俄烏戰事壓縮全球供應，推高運輸、農業與企業成本，漲價壓力恐轉嫁給消費者，在11月期中選舉前再次推升通膨。

美晶片股賣壓延燒亞洲 KOSPI重挫6.3%、那指期跌破周二低點

美國晶片股重挫，亞洲科技股周三早盤跟進大跌。南韓綜合股價指數（KOSPI）盤中重挫6.3%，三星電子、SK海力士及SK Square均跌至少7%，成為拖累指數最重的個股；以中小型股為主的Kosdaq指數也跌逾3%。

Anthropic信用額度擴大至100億美元 銀行競相承貸爭取承辦IPO

Anthropic準備首次公開發行股票（IPO）之際，計劃把可反覆動用的循環信用額度擴大至約100億美元以上，遠高於去年取得的25億美元。多家銀行積極參與，希望藉由提高貸款承諾額度，增加爭取承辦IPO的勝算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。