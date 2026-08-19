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美晶片股賣壓延燒亞洲 KOSPI重挫6.3%、那指期跌破周二低點
美國晶片股重挫，亞洲科技股周三早盤跟進大跌。南韓綜合股價指數（KOSPI）盤中重挫6.3%，三星電子、SK海力士及SK Square均跌至少7%，成為拖累指數最重的個股；以中小型股為主的Kosdaq指數也跌逾3%。
美國晶片股周二因通膨疑慮升高、政府債務膨脹使美債殖利率居高不下而重挫，賣壓隨後延燒至亞洲。KOSPI跌勢加劇之際，那斯達克期貨也跌破周二盤中低點，亞洲交易時段的美股賣壓可能比平常更加沉重。
美股期貨在北美市場開盤前下跌，過去經常吸引投資人逢低承接，但這次情況可能不同。AI題材動能正在減弱，Anthropic又接近首次公開發行股票（IPO），可能再度考驗投資人追捧高價科技股的意願。
SpaceX先前出售股票的市場反應不如預期，若下一樁超大型IPO的表現未能大幅超越期待，投資人的耐性可能相當有限。就短線防禦布局而言，那斯達克期貨若明確跌破低點，將是賣壓進一步加重的最清楚訊號。
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