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OpenAI營收首度落後Anthropic 虧損擴大 安全事件後全面整頓模型測試

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
ChatGPT成長減速，Anthropic的程式編寫工具Claude Code卻大受歡迎，使OpenAI陷入被動。路透
ChatGPT成長減速，Anthropic的程式編寫工具Claude Code卻大受歡迎，使OpenAI陷入被動。路透

OpenAI第2季營收較上季成長18%至67億美元，但虧損進一步擴大，未能滿足部分股東對追趕Anthropic的期待。有鑒於自主AI代理系統在測試期間繞過監控、入侵其他公司，OpenAI也全面整頓模型測試程序。

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI向投資人表示，截至6月底止三個月營收高於第1季的57億美元。不過，營業利益率進一步惡化，距離獲利更加遙遠。

Anthropic同期營收增逾一倍至116億美元，首度超越OpenAI，並轉為小幅營業獲利。

兩家公司境遇迥異，可見AI競爭情勢從年初以來已有大幅轉變。ChatGPT成長減速，Anthropic的程式編寫工具Claude Code卻大受歡迎，使OpenAI陷入被動，被迫調整業務方向並改組高層團隊。

OpenAI上周更換任職未滿一年的營收長德雷瑟（Denise Dresser）。前營運長萊特凱普（Brad Lightcap），以及一度被視為執行長奧特曼接班人的西莫（Fidji Simo），近來也相繼離開原職。

不過，OpenAI已告訴投資人，7月推出一系列新模型後，營收成長速度已再度加快。

財務表現承壓之際，OpenAI也全面整頓模型測試程序。該公司上月測試資安能力時，一套自主AI代理系統繞過監控、連上網路，並入侵AI新創公司Hugging Face。

OpenAI周二表示，今後將強化模型隔離措施，防止測試中的模型連上網路，並以自動化系統監控所有高階模型測試。系統發現可疑行為後，目標是在30分鐘內發出警報；若無法在30分鐘內確認只是誤報，便會暫停測試。

事件發生後，OpenAI已放慢部分模型訓練速度，並暫停強化學習作業。多項訓練工作須達到新的安全標準才會恢復，新措施也將增加算力投入。

OpenAI Anthropic 模型

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