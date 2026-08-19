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台積電ADR大跌4.1% 台指期夜盤挫561點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電示意圖。聯合報系資料照
台積電示意圖。聯合報系資料照

台積電ADR周二大跌4.1%，收在413.41美元，較台北交易溢價11%。

台指期夜盤收盤跌561點，跌幅1.2%收在44,527點。台灣加權股價指數周二下跌548.59點，收在45,308.68點。台積電（2330）跌0.8%收在2,380元。

美國晶片股周二重挫，費城半導體指數大跌5%，美光、SanDisk和Marvell等跌幅均達7%以上。美債殖利率升至多年高點，中東局勢緊張推高油價，加深市場對通膨及舉債成本的疑慮；Anthropic年化營收雖超過650億美元，仍略低部分市場估算，促使投資人對近期大漲的AI硬體股獲利了結，拖累美股收低。

道瓊工業指數下跌116.38點，跌幅0.2%，收在53,343.40點；標普500指數跌53.30點，跌幅0.7%，收7,691.76點；那斯達克綜合指數跌355.20點，跌幅1.3%，收在26,289.71點。標普500指數和那斯達克指數均創7月29日以來最大單日跌幅；那斯達克100指數下跌1.7%。

費城半導體指數重挫5%。美光大跌7%，回吐先前連漲五日、期間共漲近18%的部分漲幅；SanDisk重挫9%，威騰電子跌7.4%，Roundhill記憶體ETF也跌8.8%。超微跌4.3%，輝達跌2.3%，英特爾跌6.6%，Marvell跌7.8%，博通跌3.2%。Coherent、Ciena及Lumentum等光通訊股均跌至少9%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,642.06 -4.07 2,380.00 11.01

日月光投控 ASX 581.73 -8.77 599.00 -2.88

聯電 UMC 118.10 -5.38 119.00 -0.75

中華電 CHT 137.08 +0.96 137.00 0.06

ADR 台積電ADR 台積電

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