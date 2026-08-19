快訊

「執政權再大，大不過憲法」 韓國瑜轟政院不副署法案動搖憲政

聽新聞
0:00 / 0:00

美晶片股大跌 國債走低恐長期衝擊經濟

中央社／ 華盛頓18日專電

美股今天面臨國債拋售壓力，3大指數走低，費半指數大跌。AI產業資金需求龐大，發債規模擠壓傳統國債市場，企業融資成本連帶提高，加上中東前景未明，恐長期影響公司營運與經濟前景。

道瓊工業、標普500與那斯達克指數18日走低，跌幅分別為0.22%、0.69%、1.33%。費城半導體指數大跌4.98%。

●科技股隱藏開支龐大　股價大跌

AI晶片股普遍下挫。記憶體大廠晟碟（SanDisk）、美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）ADR，分別大跌9.01%、7.02%、9.20%。

受企業融資成本提高，AI業者隱藏性開支遠高於外界預期等因素影響，先進晶片業者股價下挫。英特爾（Intel）跌6.58%、台積電（TSMC）ADR跌4.07%、輝達（NVIDIA）跌2.34%、超微（AMD）跌4.27%。

華爾街日報（Wall Street Journal）16日報導，谷歌（Google）母公司Alphabet、臉書（Facebook）母公司Meta、亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）等9家科技業者，建立大數據中心計有3兆美元未來開支未出現在資產負債表，潛在帳單可能是業者及投資者的沉重負擔。

Meta股價持續受壓，18日下跌4.42%，亞馬遜與Alphabet各跌0.71%和0.05%；微軟小漲0.27%。

●公司債擠壓債市　國債殖利率居高不下

30、20與10年期美債殖利率17日同步飆高近歷史高點，市場因美伊戰事未停，美國通膨持續與政府赤字升高等因素，再度拋售美債。公債殖利率走高，企業與民眾借貸成本增加，影響投資及消費意欲，衝擊長期經濟前景。

美國30年期長債殖利率18日上午最高升至5.337%，下午升勢放緩，長債殖利率普遍仍在5.3%上下。

美債價格走低還有市場因素。Alphabet、Meta、SpaceX、超微與輝達等AI軟硬體公司，近期因擴大營運需求發行公司債，規模龐大擠壓政府公債市場。美國、日本、德國等均出現放空國債，導致殖利率升高的壓力。

以Alphabet、Meta與輝達公司債為例，近期殖利率分別升至約6.4%、7.5%、5.6%，回報高於政府公債。科技業者營收前景仍佳，投資人轉向風險較高的公司債。

國債 晶片 中東

延伸閱讀

美股早盤／AI發債搶錢！美長債殖利率衝19年高點 費半瀉3%

市場拋售美債 殖利率近金融海嘯前水準

費半重返多頭美股收低 因油價和美債殖利率走高

全球長債殖利率飆升 雅德尼：尚無須恐慌但須緊盯這批投資人

相關新聞

中東衝突不斷油價上揚 布蘭特攀三周高點

中東緊張迅速升高，荷莫茲海峽迅速重開的前景又變得渺茫，布蘭特17日尾盤已衝破每桶90美元，18日守穩此大關，一度漲1.1%至91.85美元，是三周多來高點。

利空籠罩…全球債市賣壓加重 長債殖利率升至數十年高點

從美國到日本和英、法、德，全球主要國家的長天期公債殖利率18日升至數十年來高點，中東戰事推高油價，加深通膨疑慮，加上主要經濟體的預算赤字展望惡化，以及AI業者大舉發債，均加重債市賣壓。

半導體熱潮！電子產品出口擴大 拉抬東南亞經濟

半導體產業的發展，改寫東南亞國家的經濟版圖，有望讓越南與菲律賓逃離中等收入陷阱，晉身為「高收入國家」。

美晶片股大跌 國債走低恐長期衝擊經濟

美股今天面臨國債拋售壓力，3大指數走低，費半指數大跌。AI產業資金需求龐大，發債規模擠壓傳統國債市場，企業融資成本連帶提...

韓對美投資案有變數 否認布局記憶體設施

南韓政府18日鄭重否認當地媒體報導，表示並未與美國討論將半導體列為3,500億美元對美投資承諾的頭一批投資案，但不願透露兩國磋商的相關細節。

英企：AI已創造新就業

根據最新調查，多數英國企業表示，人工智慧（AI）已創造出新的職位，顯示企業正逐步走出試驗階段，開始因應AI發展、調整徵才與人力配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。