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中東局勢緩和希望渺茫 美股收黑
美國與伊朗停火協議到期，且在重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）方面未見進展，加劇了外界對能源價格上漲可能推高通膨的擔憂，華爾街股市主要指數今天收低。
道瓊工業指數下跌116.38點或0.22%，收報53343.40點。
標普500指數下挫53.30點或0.69%，收在7691.76點。
那斯達克指數挫跌355.20點或1.33%，收26289.71點。
費城半導體指數重挫628.54點或4.98%，收11992.47點。
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