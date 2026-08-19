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「執政權再大，大不過憲法」 韓國瑜轟政院不副署法案動搖憲政

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中東局勢緩和希望渺茫 美股收黑

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

美國與伊朗停火協議到期，且在重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）方面未見進展，加劇了外界對能源價格上漲可能推高通膨的擔憂，華爾街股市主要指數今天收低。

道瓊工業指數下跌116.38點或0.22%，收報53343.40點。

標普500指數下挫53.30點或0.69%，收在7691.76點。

那斯達克指數挫跌355.20點或1.33%，收26289.71點。

費城半導體指數重挫628.54點或4.98%，收11992.47點。

中東 美股 荷莫茲海峽

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