字節跳動、好萊塢簽AI產權協議

美國電影協會（MPA）與字節跳動宣布，雙方就影片及圖像生成模型的知識產權保護達成合作。外媒指出，這是好萊塢與人工智慧公司達成的首份知識產權「休戰協議」。

雙方確立就字節旗下系列產品提供的影片及圖像生成模型進行知識產權保護合作框架。

今年2月，字節跳動推出影片生成模型Seedance 2.0，主打只需要少量文字提示即可生成具備音效與對白的電影級影片。號稱是使用Seedance製作的多個影片迅速在網路流傳，內容包含蜘蛛人、死侍等熱門角色。

Seedance 2.0的強大功能在好萊塢引發爭議，迪士尼和其他電影公司曾對這些AI工具表達疑慮，擔心這項工具可能在未經授權的情況下，生成包含受著作權保護角色及名人肖像的內容。

The Information指出，這也導致字節跳動原本計畫今年3月向全球客戶開放的相關計畫被暫緩，該公司的法務團隊著手解決潛在法律問題，工程師則著手加入更多防護措施。後來才又分階段向海外市場開放。

這項合作距離美國電影協會發出停止侵權函只有半年，顯示生成式AI公司與內容產業的關係，開始從公開衝突轉向建立防護規則。