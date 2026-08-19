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Anthropic年化營收衝破2兆 使用需求轉化實際業績

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

AI新創Anthropic營收成長急遽加速，7月底年化營收已突破650億美元（約新台幣2兆元），第2季調整後營業利益也呈現正數，可見先進AI模型業者正加速把使用需求轉化為實際營收，強化市場對AI基礎設施支出能延續的信心。

彭博引述知情人士報導，Anthropic依目前業績推算的年化營收，7月底已達650億美元，較去年底的90億美元增加逾六倍。年化營收是根據較短期間業績，推算全年營收的指標。

根據彭博看到的初步文件，Anthropic最近一季營收超過115億美元，是去年同期7.87億美元的14倍以上，且調整後的營業利益轉為正值。Anthropic一度被視為AI競賽中的弱勢業者，如今靠能簡化程式開發等複雜工作的AI工具，逐漸擴大市占。

營收大幅成長也增強Anthropic的上市條件。Anthropic和OpenAI均已祕密遞交上市文件，Anthropic最快可能今秋掛牌，搶先OpenAI一步。

營收 Anthropic 模型

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